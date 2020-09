L'appuntamento con DayDreamer tornerà in onda anche sabato 12 settembre dalle 14:15 su Canale 5 e le anticipazioni relative a tale episodio rivelano che Sanem dovrà fare i conti con la propria gelosia nei confronti di Can. Quest'ultimo, infatti, continuerà a subire il corteggiamento serrato da parte di Ceyda, la quale perderà la testa nei confronti del bel fotografo. Sanem non resterà affatto a guardare e deciderà di passare subito all'azione. Intanto tra Emre e Aylin ci sarà un durissimo scontro in azienda che potrebbe segnare la fine della loro relazione.

DayDreamer, le anticipazioni di sabato 12 settembre: Emre propone un accordo a Sanem

Gli spoiler della puntata di DayDreamer in programma il prossimo sabato 12 settembre su Canale 5 rivelano che Can deciderà di affrontare Fabbri e si presenterà in ufficio da lui.

Ma l'astuto imprenditore francese anticiperà la mossa del fotografo e non si farà trovare.

Intanto tra Emre e Aylin ci sarà un durissimo diverbio in azienda, in presenza di tutti. A quel punto Sanem deciderà di andare a parlare con il fratello di Can, il quale le proporrà un nuovo 'accordo'. Emre, infatti, le dirà di essere disposto a mandare via la spietata Aylin dall'azienda solo se anche lei si licenzierà e quindi rinuncerà al proprio posto di lavoro.

Inoltre Sanem dovrà fare i conti anche con il corteggiamento serrato di Ceyda nei confronti di Can. Quest'ultimo, invece, comunicherà a Deren che il lancio per la nuova campagna pubblicitaria della Compass Sport verrà affidato a Sanem. La reazione della collaboratrice non sarà affatto positiva e sarà colta da una vera e propria crisi di nervi.

Sanem decide di far pedinare Can per tenerlo 'sotto controllo'

Le anticipazioni di questo appuntamento speciale di DayDreamer in onda sabato 12 settembre, inoltre, rivelano che a pochi giorni dal lancio della campagna, Can e Ceyda passeranno sempre più tempo assieme. La proprietaria della Compass ormai vuole conquistare Can e ci prova anche inventando diverse scuse, trovando sempre un modo per passare in ufficio dal Divit e stare con lui.

Un giorno gli porterà anche un regalo: uno dei primi modelli di macchine fotografiche mai prodotti.

Una situazione davvero insostenibile per Sanem che non vedrà di buon occhio questo rapporto così ravvicinato. Così, per tenerli sotto controllo e capire che tipo di situazione si sta creando, Sanem proporrà ad Ayhan di andare a lavorare nella palestra che viene frequentata da Can.

Un vero e proprio pedinamento per capire gli spostamenti del fotografo.