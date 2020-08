Nelle puntate di DayDreamer in onda dal 31 agosto al 4 settembre, Can e Sanem cercheranno di portare il sereno nel loro rapporto e lo faranno in una situazione abbastanza bizzarra. I due rimarranno rinchiusi in ascensore, dove avranno modo di arrivare a un compromesso: proseguire la loro relazione solo da buoni amici.

Sanem trascorre la notte da Can

Quando Can e Sanem rimarranno rinchiusi in ascensore, i soccorsi tarderanno ad arrivare e i due ragazzi non riusciranno a rispettare i rispettivi impegni (Sanem avrebbe dovuto recarsi a casa di Ayhan, mentre Can aveva in piano un concerto con Deren), così il fotografo inviterà la ragazza a dormire da lui.

La mattina seguente si recheranno in ufficio insieme, ma di comune accordo (anche per evitare il gossip) decideranno di fare il loro ingresso separatamente.

Intanto Leyla avrà da discutere con l'altro Divit, Emre, infatti i due parleranno degli innumerevoli inganni che quest'ultimo ha complottato nei confronti del fratello. Allo stesso tempo la ragazza continuerà a confrontarsi con Osman, senza rendersi conto che il ragazzo prova dei sentimenti per lei.

In ufficio ci sarà anche l'arrivo di Mevkibe, che porterà a Can un borek (una torta salata della tradizione culturale turca, ndr), ma il suo ingresso getterà Sanem nell'ansia, in quanto avrà paura che la madre possa scoprire che ha dormito da Can.

Alla fine tutto andrà per il meglio e la ragazza riuscirà a mantenere il segreto.

Can e Sanem s'ingelosiscono a vicenda

Alla Fikri Harika si progetta la campagna pubblicitaria per la Compass Sport, ma il gruppo dei creativi non riesce a trovare delle idee valide, par tale ragione viene organizzato un campeggio, in maniera tale che il team possa provare gli strumenti prodotti dal cliente.

Can e Sanem continueranno a ingelosirsi a vicenda. Lei riceverà un invito da Fabbri per lavorare al profumo, ma per farlo dovrà ottenere il consenso di Can, che ovviamente rifiuterà. Lui intanto si accorderà per uscire la sera con Gamze e la conversazione verrà ascoltata da Sanem, ma in realtà lui manderà a monte l'appuntamento.

Nonostante tutto, i due si telefoneranno e per ingelosirsi a vicenda fingeranno di essere reciprocamente in dolce compagnia.

Sanem bacia Can sotto gli occhi di CeyCey

Arriva il giorno del fatidico campeggio e il team della Fikri Harika verrà raggiunto anche da Fabbri, che non esiterà a ficcare il naso tra Sanem e Can, sfidando quest'ultimo in alcune prove. La ragazza intanto, gelosa delle doti sportive di Gamze, si metterà alla prova in una sorta di caccia al tesoro, ma Sanem si perderà nel bosco e finirà per cadere in una buca. Sarà Can a ritrovarla dopo delle lunghe ricerche. La preparazione della campagna proseguirà e Sanem berrà qualche bicchiere di troppo, al punto che bacerà Can in mezzo al bosco sotto l'occhio indiscreto di CeyCey.

Intanto non si appianeranno i problemi tra Emre e Can. Quest'ultimo, dopo che ha scoperto tutti complotti organizzati dal fratello con Aylin, l'ha cacciato dall'azienda. A ogni modo Emre troverà un modo per rientrare nella Fikri Harika, infatti la madre gli cederà le sue azioni. Can si arrabbierà, i due avranno un duro scontro ed Emre furioso andrà via dal campeggio. Andando via con la sua macchina avrà un brutto incidente stradale. Can verrà subito allertato: Emre si troverà ricoverato in ospedale in gravi condizioni.