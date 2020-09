Armine Harutyunyan ha rilasciato un'intervista al quotidiano La Repubblica. La modella armena 23enne ha spiegato che le critiche ricevute dalla maggior parte degli italiani non l'hanno scalfita per niente. Al contrario il volto di Gucci ha ammesso di non avere tempo per chi la vuole abbattere.

'Non posso vietare alla gente di parlare'

Di recente il volto e il fisico di Armine Harutyunyan sono finiti al centro del clamore mediatico. La giovane, essendo diversa dai canoni di bellezza estetici occidentali, è stata travolta dalle polemiche. In un'intervista a La Repubblica la 23enne armena ha fornito la sua opinione su quanto accaduto in Italia.

Armine ha precisato che vivendo a Erevan, del chiacchiericcio mediatico italiano ha sentito solo un'eco. La diretta interessata ha tagliato corto: "Onestamente non ne ho idea". In merito alle critiche ricevute sul suo aspetto fisico, la diretta interessata ha ammesso che all'inizio è stata dura. In un secondo momento, grazie alla vicinanza dei suoi parenti e dei suoi amici si è sentita sempre più sicura di sé.

La modella armena ha confidato che ad affrontare meglio la vicenda sono state le persone che hanno spezzato una lancia in suo favore: "Ci sono stati tanti dalla mia parte". Durante l'intervista con il quotidiano, Armine Harutyunyan ha aggiunto: "Non possono vietare alla gente di parlare, ma posso ignorarla".

Per quanto riguarda il tema legato alla bellezza, il volto di Gucci ha dichiarato che a volte alcune persone hanno paura di ciò che è considerato diverso. Armine è convinta che a parole sono tutti bravi a dire di essere aperti, ma poi quando si trovano davanti a qualche cosa fuori dai loro canoni non sapendo come reagire attaccano il prossimo.

La 23enne armena sembra non essere minimamente toccata da chi l'ha criticata duramente: "Non ho tempo per chi mi vuole abbattere".

Sebbene la polemica legata ad Armine Harutyunyan sia scoppiata solamente adesso, la modella ha prestato il suo volto al brand Gucci nel 2019. È davvero curioso come il mondo dei social abbia portato alla ribalta questo argomento con un anno di ritardo.

Armine non è solo una modella

Nel corso dell'intervista con La Repubblica Armine Harutyunyan ha sottolineato di non aver voluto rispondere di proposito alle critiche ricevute. Il motivo? Perché non ce n'era affatto bisogno. La diretta interessata ha spiegato che è un problema "loro" (delle persone che la criticano, ndr) non riuscire a comprendere qualcosa di diverso dai soliti canoni. Inoltre la modella ha ribadito che in Armenia il clamore mediatico è stato molto minore rispetto a quello che è accaduto in Italia.

Armine quando si vede allo specchio vede una persona che ha più di una faccia, che ha degli interessi e delle cose da fare e da dire. La 23enne infatti, oltre a essere una modella è una graphic designer.

D'altronde non poteva andare diversamente, Armine Harutyunyan è cresciuta in una famiglia di artisti. I suoi nonni sono dei pittori. Il volto di Gucci ha concluso: "Mi viene naturale".