Grandi sorprese per tutti gli appassionati della soap DayDreamer - Le ali del sogno che da questa settimana potranno vedere i nuovi episodi anche di domenica pomeriggio. Dopo il grande successo riscontrato nel corso dei mesi estivi nel daytime pomeridiano di Canale 5, la soap con Can Yaman ha dovuto abbandonare lo slot delle 14,45 per lasciare spazio al ritorno di Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi (già campione di ascolti). Tuttavia in casa Mediaset hanno deciso di non rimandare le restanti puntate della soap alla prossima estate, bensì di trasmetterle nel weekend, sfidando anche Mara Venier.

La nuova programmazione di DayDreamer: la soap viene trasmessa solo nel weekend

E così, dalla scorsa settimana, le nuove puntate di DayDreamer - Le ali del sogno vengono trasmesse al sabato pomeriggio con un doppio appuntamento speciale in onda dalle 14.15 alle 16.00 circa, che ha subito riscontrato un buon successo di ascolti. La puntata del 5 settembre, infatti, è stata vista da una media di circa 2.3 milioni di spettatori permettendo così alla rete ammiraglia del Biscione di conquistare la leadership degli ascolti pomeridiani.

E sabato 12 settembre si ripeterà l'appuntamento speciale con la soap, sempre della durata di due ore. Ma a questo se ne aggiungerà anche un altro, che sarà trasmesso di domenica pomeriggio, a partire dal 13 settembre.

In questo caso, però, cambierà l'orario di messa in onda della soap opera con Can Yaman visto che verrà trasmesso un singolo episodio in programma dalle 15.35 alle 16.15 circa, quando poi la linea verrà ceduta alla soap opera iberica Il Segreto, giunta alla sua ultima stagione di programmazione.

E così la soap dei record di Canale 5 sfiderà la nuova edizione di Domenica In, il celebre contenitore domenicale della rete ammiraglia Rai condotto magistralmente da Mara Venier.

Insomma, un palinsesto decisamente 'ballerino' per DayDreamer - Le ali del sogno, che tuttavia sembra non spaventare i fan. Gli ascolti, infatti, testimoniano che il pubblico segue con grande interesse e passione le vicende sentimentali della coppia composta da Can e Sanem, i quali anche in prime time su Canale 5 hanno catturato l'attenzione di ben due milioni e mezzo di telespettatori.

Gli spoiler di DayDreamer: Sanem conosce Yigit

E intanto le anticipazioni riguardanti le nuove puntate di DayDreamer che andranno in onda nel corso dei prossimi weekend su Canale 5, rivelano che ci saranno dei colpi di scena interessanti. Sanem, per esempio, conoscerà un nuovo uomo che le farà un'importante proposta di lavoro. Trattasi del giovane Yigit, un editore che rimarrà sconvolto dalla bravura di Aydin nello scrivere racconti e le chiederà di iniziare a lavorare con lui. Una proposta che la bella Sanem accetterà, al punto da decidere di licenziarsi dall'agenzia fotografica di Can, che non la prenderà affatto bene.