Cambia la programmazione della soap opera DayDreamer - Le ali del sogno, uno dei grandi successi di questa calda estate di Canale 5. La soap, che fino a questo momento, è stata trasmessa tutti i giorni alle 14.45, a partire dal prossimo 5 settembre lascerà il palinsesto quotidiano della rete ammiraglia Mediaset per sbarcare al sabato pomeriggio. E poi ancora le avventure di Can e Sanem troveranno spazio nel prime time di Canale 5 e forse anche nello spazio pomeridiano della domenica, prima dell'appuntamento con Barbara D'Urso.

Cambia il palinsesto di DayDreamer: la soap passa al sabato e forse sarà trasmessa anche di domenica

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la nuova programmazione di DayDreamer su Canale 5, rivelano che le nuove puntate andranno in onda sabato pomeriggio a partire dal prossimo 5 settembre, con un doppio episodio in programma alle 14.25 circa.

La soap con Can Yaman, però, sbarcherà anche in prima serata: lunedì 7 settembre è in programma un appuntamento speciale dalle 21.25 alle 24 circa con le avventure dei due protagonisti della soap campione di ascolti. Quello della prima serata sarà un test per capire se la soap riuscirà a mantenere il successo di ascolti anche nel prestigioso slot serale. Tuttavia dalla settimana successiva, di lunedì, prenderà il via la nuova edizione del Grande Fratello Vip condotta da Alfonso Signorini e quindi per DaydDeamer bisognerebbe trovare un altro giorno di messa in onda serale.

Ma le sorprese per tutti i fan della soap con Can e Sanem non finiscono qui, perché a partire dal 13 settembre potrebbe esserci anche lo sbarco alla domenica pomeriggio.

Secondo alcune indiscrezioni riportate da 'La Nostra Tv', sembrerebbe che DayDreamer possa fare da traino alla nuova edizione di Domenica Live, il talk show condotto da Barbara D'Urso che debutterà il 13 settembre alle 17.20 su Canale 5. In quel caso la soap verrebbe trasmessa dalle 16.30 circa e quindi sfiderebbe anche Domenica In condotta da Mara Venier su Rai 1.

Gli spoiler di DayDreamer: ritorna Huma ed è guerra contro Sanem

Insomma un palinsesto decisamente ricco per tutti gli appassionati della serie turca che attendono con trepidazione il gran finale di stagione. E i colpi di scena in questi nuovi appuntamenti non si faranno attendere. Le anticipazioni su DayDreamer rivelano che ci sarà il temuto ritorno in città di Huma, madre dei fratelli Divit.

La donna, dopo aver abbandonato Can quando era solo un bambino, proverà in tutti i modi a ricucire il loro rapporto ma la reazione del fotografo non sarà per niente positiva.

Huma, inoltre, si accanirà prepotentemente contro Sanem dopo che si farà plagiare dalla perfida Aylin. Quest'ultima, infatti, le farà credere che Sanem è la vera causa dei recenti fallimenti della Fikra e che per questo motivo Huma deve entrare in azione per allontanarla al più presto da suo figlio. Riusciranno nel loro intento? Lo scopriremo nei prossimi episodi della soap.