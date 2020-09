Cambia la programmazione di DayDreamer, che risulta sospesa dal palinsesto del daytime di Canale 5. A partire da lunedì 7 settembre, infatti, la serie turca che vede protagonista Can Yaman non sarà più trasmessa tutti i giorni nei pomeriggi della rete ammiraglia, per lasciare spazio alle nuove puntate di Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi. I fan di DayDreamer - Le ali del sogno, però, possono stare tranquilli, perché in casa Mediaset hanno pensato a un doppio appuntamento speciale che sarà trasmesso nel corso del weekend.

Il nuovo palinsesto di DayDreamer: sospeso in daytime, sbarca nel weekend

Da sabato 12 settembre le nuove puntate di DayDreamer troveranno spazio nel palinsesto del fine settimane della rete ammiraglia Mediaset.

Gli orari, però, non saranno uguali al sabato e alla domenica e la serie si adatterà alla programmazione.

Nel dettaglio, al sabato pomeriggio gli episodi della serie tv turca andranno in onda a partire dalle 14:20 circa con un doppio appuntamento, mentre di domenica, dal 13 settembre in poi, la serie con Can Yaman andrà in onda alle 16:30 circa, prima dell'inizio di Domenica Live con Barbara D'Urso.

Al sabato pomeriggio questa nuova collocazione andrà, probabilmente, avanti fino a quando non tornerà la nuova edizione di Amici di Maria De Filippi, il talent show di Canale 5 che da anni viene trasmesso nel weekend prima della fase serale. Di domenica pomeriggio, invece, la serie verrà trasmessa assieme a tutto il "blocco soap" in onda su Canale 5: dalle 14 in poi, infatti, saranno trasmessi i nuovi appuntamenti di Beautiful, Una vita e Il segreto, che andranno a sfidare la nuova edizione di Domenica in condotta da Mara Venier.

Gli spoiler di DayDreamer: Can licenzia Deren

Una programmazione decisamente ballerina per la serie tv, dopo la sospensione delle puntate inedite in daytime. Tuttavia, nel corso di questi mesi estivi DayDreamer ha conquistato e fidelizzato una fetta di pubblico molto vasta, arrivando a toccare la soglia dei 2,5 milioni di spettatori, con picchi intorno al 21-22% di share.

Un vero e proprio trionfo per la soap che anche nelle prossime puntate continuerà a stupire i fan con numerosi colpi di scena. Gli spoiler rivelano che per Can arriverà il momento di rivedere sua mamma Huma, che tornerà in città più agguerrita che mai e pronta per fare la guerra a Sanem. Il fotografo, inoltre, dovrà fare i conti anche con il tradimento di una delle sue migliori collaboratrici, Deren, che stringerà un accordo segreto con Aylin e alla fine cadendo nella sua trappola, finirà per essere licenziata dalla Fikri Harika.