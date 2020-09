La nuova programmazione di DayDreamer - Le ali del sogno, la seguitissima soap opera di Canale 5 con Can Yaman, prenderà il via a partire dal 7 settembre. Ci saranno, infatti, delle novità importanti riguardanti la messa in onda della serie turca che quest'estate ha appassionato milioni di telespettatori. La più importante riguarda lo sbarco della soap in prima serata su Canale 5 e successivamente l'arrivo nel weekend, con la messa in onda prevista il sabato e forse la domenica pomeriggio.

La nuova programmazione di DayDreamer dopo la sospensione in daytime

Nel dettaglio, la nuova programmazione di DayDreamer - Le ali del sogno rivelano che dopo il successo di spettatori che la soap ha registrato in daytime, con una media che arriva a sfiorare il 20% di share, Mediaset ha scelto di testarla anche in prima serata, sempre su Canale 5.

Lunedì 7 settembre è in programma un appuntamento a dir poco speciale con la serie, che sarà trasmessa dalle 21.30 alle 24 circa. Una sperimentazione decisamente curiosa che potrebbe confermare il successo di DayDreamer anche nel prestigioso slot serale. Del resto, in Turchia, la serie è stata proposta proprio in prime time ed ha consacrato il successo di Can Yaman.

Ma questa non sarà l'unica novità riguardante il palinsesto di DayDreamer a partire dalla prossima settimana. Da lunedì 7 settembre, infatti, tornerà l'appuntamento quotidiano con Uomini e donne, di cui in questi giorni sono state registrate già le prime puntate della nuova edizione. Il dating show di Maria De Filippi andrà ad occupare proprio lo slot orario della soap opera turca e questo vuol dire che per i nuovi episodi della storia d'amore tra Can e Sanem non ci sarà più spazio in daytime.

La soap sbarca nel weekend di Canale 5

Gli spettatori, quindi, dovranno armarsi di pazienza e rinunciare così alla messa in onda quotidiana della soap, anche se Mediaset ha scelto di trasmettere i restanti episodi di questa fortunata stagione durante il weekend. La programmazione di Canale 5, infatti, prevede che sabato 12 settembre sarà trasmesso un doppio appuntamento con DayDreamer - Le ali del sogno, a partire dalle 14.15 circa, prima dell'inizio della nuova stagione di Verissimo.

La soap opera, poi, secondo alcuni rumors, dovrebbe tenere compagnia ai telespettatori anche nel pomeriggio domenicale, visto che una nuova puntata sarà trasmessa, probabilmente, anche a partire dal 13 settembre alle ore 16,30. In questo caso, Can Yaman dovrà fare da traino a Barbara D'Urso, che qualche mese fa lo aveva intervistato durante una puntata di Live - Non è la D'Urso.

Insomma un palinsesto autunnale decisamente ricco per DayDreamer, che si spera possa confermare il successo anche nel weekend.