Quest'anno ha varcato la famosa porta rossa della casa del Grande Fratello Vip l'ex moglie di Flavio Briatore, Elisabetta Gregoraci. All'interno del reality la donna si sta godendo a pieno la nuova esperienza all'insegna del divertimento e della spensieratezza. La Gregoraci ha anche instaurato un feeling particolare con l'ex velino di Striscia la notizia Pierpaolo Pretelli. I settimanali di cronaca rosa e le pagine di Gossip già aspettano che tra loro scatti la scintilla e il bacio. Nella casa però non mancano momenti più intimi e di riflessione a cui si lasciano andare gli inquilini. Anche Elisabetta Gregoraci ha ripensato al suo passato e al matrimonio finito con l'imprenditore Flavio Briatore.

L'ex conduttrice di Made in Sud si è confidata con la contessa Patrizia De Blanck raccontando alcuni aneddoti legati proprio al suo ex marito. La donna ha spiegato alcuni dei motivi inaspettati che hanno portato alla rottura tra di loro e alla fine del matrimonio.

Elisabetta Gregoraci: 'Il giorno del funerale di mia madre Flavio Briatore mi ha lasciata sola'

La showgirl Elisabetta Gregoraci si è lasciata andare ad alcune confidenze intime con la De Blanck sulla sua passata vita matrimoniale. Nel corso della lunga chiacchierata ha parlato di quelli che sarebbero stati i motivi che hanno portato alla fine della storia d'amore con Briatore. Elisabetta ha detto che Flavio la trascurava davvero molto e che è successa una cosa per cui è rimasta molto male.

Quando è morta sua madre, Flavio l'ha lasciata sola per andare in discoteca. La Gregoraci ha detto che proprio da quel giorno le è scattato qualcosa dentro. L'ex conduttrice di Made in Sud ha dichiarato che Briatore non è cattivo, ma questa cosa non è riuscita a perdonargliela. L'imprenditore non sa gestire certe situazioni.

"Non ero la sua priorità, anche se gli sono sempre stata vicino" ha rivelato alla Contessa De Blanck.

Elisabetta Gregoraci a tu per tu con la Contessa Patrizia De Blanck sul suo ex marito Briatore

Nel lungo sfogo con Patrizia De Blanck, Elisabetta Gregoraci ha raccontato che dal giorno del funerale di sua madre qualcosa con Flavio Briatore si è rotto.

La donna ha detto che gli ha dato la sua giovinezza, gli ha dato un figlio e davanti a un evento così tragico e triste come la morte di un genitore, lui si è comportato in quel modo. Tra gli inquilini è calato il gelo e ci ha pensato proprio Elisabetta ad allentare la tensione dicendo: "Vabbè dai, adesso non è che dovete stare tutti zitti”. Chissà cosa ne penserà Flavio Briatore di queste dichiarazioni alquanto forti. Non resta che aspettare ulteriori dichiarazioni e interviste da parte dell'imprenditore.