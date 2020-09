All’interno della casa del Grande Fratello, Elisabetta Gregoraci continua a far parlare di sé per la storia con l’imprenditore Flavio Briatore. I due sono stati insieme 12 anni e dal loro amore è nato Nathan Falco, che oggi è oramai non più un bambino ma un adolescente. Arrivati a un certo punto della loro favola d’amore, l’incantesimo finisce. L’opinione pubblica spesso si è domandata quali fossero le motivazioni della loro rottura ma i due hanno sempre voluto mantenere la loro vita privata lontana dai riflettori e copertine. Oggi, però, a distanza di anni Elisabetta svela le motivazioni che l’hanno portata a interrompere la relazione con Flavio Briatore.

La confessione a Patrizia De Blanck

Durante una conversazione con la contessa De Blanck, la ex signora Briatore ha confessato che si sentiva trascurata da parte dell’allora marito. Nello specifico, c’è stato un momento della sua vita che l’ha ferita e segnata particolarmente ovvero il periodo in cui ha dovuto affrontare la perdita della sua mamma. Elisabetta racconta che in quella circostanza l’imprenditore proprio nel giorno del funerale della mamma di lei l’avrebbe lasciata sola. Si tratta di rivelazioni inedite che la showgirl non ha mai fatto in nessun salotto televisivo.

Ciononostante la stessa Elisabetta ha raccontato pochi giorni fa di essere stata felice al fianco di Briatore ma che per stare al fianco di un uomo come lui ha dovuto sacrificare la sua vita professionale.

Botta e risposta Gregoraci-Briatore

Le dichiarazioni di Elisabetta, in merito al fatto che ha messo da parte il lavoro per stare al fianco del marito, non hanno lasciato del tutto indifferente Briatore. Ieri infatti, attraverso un’intervista rilasciata al Fatto Quotidiano, l’imprenditore è stato molto duro nei confronti dell’ex moglie, soprattutto dopo averla vista in atteggiamenti teneri con l’ex velino di Striscia la Notizia, Pierpaolo Pretelli.

Briatore ha dichiarato che se Elisabetta vuole sentirsi autonoma allora dovrebbe rinunciare all’assegno mensile che le passa.

Durante la conversazione tra Elisabetta Gregoraci e Patrizia De Blanck, la contessa ha chiesto alla showgirl se la fine del loro matrimonio fosse riconducibile alla presenza di altre donne nella vita di Flavio.

Elisabetta ha smentito la cosa, ricordando che la mamma di lei, Melina, è venuta a mancare dopo un cancro al seno. Questo per lei fu un dolore enorme e si aspettava del sostegno da parte del marito. Flavio però preferì recarsi a una inaugurazione di un locale, cosa che ferì profondamente Elisabetta.

Nonostante ciò, la Gregoraci ha tenuto a precisare che il suo ex marito non è una cattiva persona ma che non è all’altezza per gestire certe situazioni.