Non se le stanno di certo mandando a dire gli ex Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci: la concorrente del GF Vip 5 per esempio, poche ore fa ha reso pubblico il motivo per il quale ha lasciato il marito dopo più di 10 anni di matrimonio. La showgirl ha raccontato che l'imprenditore l'avrebbe lasciata da sola il giorno del funerale di sua madre per andare all'inaugurazione di una discoteca.

I motivi della rottura svelati al GF Vip

Ieri, martedì 29 settembre, è stata una giornata piuttosto movimentata per due chiacchierati ex: se Flavio Briatore ha punzecchiato l'ex moglie tramite le pagine de Il Fatto Quotidiano, quest'ultima si è sfogata nella casa del GF Vip sulla fine del loro matrimonio.

Sollecitata da Patrizia De Blanck a raccontare perché ha interrotto il rapporto d'amore col padre di Nathan Falco, la Gregoraci ha detto: "Il giorno del funerale di mia mamma mi ha lasciata da sola, se ne è andato perché aveva l'inaugurazione di una discoteca".

Lo sfogo che la calabrese ha avuto davanti alle telecamere del reality Mediaset, è proseguito con la sua versione del giorno in cui la sua adorata madre è scomparsa: "Mi sono ritrovata i paparazzi ed è stata una cosa schifosa. Poi alle quattro di pomeriggio lui mi dice -adesso andiamo?- io pensavo si riferisse al fatto che dovessimo seppellirla, invece lui mi fa -no, dobbiamo andare in discoteca perché c'è l'inaugurazione".

Elisabetta ha aggiunto che Briatore la lasciò da sola in quel momento così difficile della sua vita, e questo gesto lei non l'ha mai superato o messo da parte.

Rapporti tesi tra la concorrente del GF Vip e Briatore

"Quel giorno non gliel'ho mai perdonato, da lì mi è scattato tutto", ha fatto sapere la Gregoraci ieri nella casa del GF Vip in merito alla motivazione principale per la quale ha detto addio al marito Flavio.

"Una cosa così non si fa e mi ha ferita tanto", ha aggiunto Elisabetta prima di precisare che Briatore non è una persona cattiva, ma certe situazioni secondo lei non le sa affrontare nel modo giusto.

A Patrizia De Blanck che ha provato a stuzzicarla sulle tante donne che l'imprenditore ha avuto, la calabrese ha risposto: "Non è per quello che ci siamo lasciati. Lui mi ha trascurata molto".

La concorrente del reality di Canale 5, dunque, ha lasciato intendere che il suo attuale rapporto col padre di Nathan Falco è tutt'altro che idilliaco: se per amore del figlio i due provano a mantenere un legame civile, è quando parlano del passato che hanno condiviso che emergono dettagli forti ed emozioni negative.

Le stoccate di Briatore alla moglie che è al GF Vip

Anche Flavio non ha risparmiato a Elisabetta qualche frecciatina velenosa in un'intervista che ha rilasciato di recente a Il Fatto Quaotidiano.

Quando gli è stato chiesto di commentare il percorso che l'ex moglie ha intrapreso un paio di settimane fa nella casa del GF Vip, Briatore ha detto: "Se a 40 anni deve andare lì e stare coi ragazzini per affrancarsi, ok".

L'imprenditore ha fatto un chiaro riferimento al feeling che è nato davanti alle telecamere tra la Gregoraci e il giovane Pierpaolo Pretelli, lasciando intendere di non essere molto d'accordo con questo pubblico avvicinamento.

In merito al desiderio di essere una donna indipendente che la soubrette ha manifestato varie volte nel reality, Flavio ha detto: "Se vuole essere autonoma, perché non rinuncia a quello che le passo ogni mese?".

Anche se non ha precisato la cifra che la calabrese intasca come mantenimento dopo la separazione, Briatore ha fatto capire potrebbe tranquillamente non lavorare e continuare a fare la bella vita tra Londra, Monte Carlo e le vacanze in Sardegna.