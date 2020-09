Un posto al sole nei prossimi episodi vedrà protagonista assoluto Niko Poggi. Le anticipazioni relative alle puntate in onda dal 5 al 9 ottobre rivelano che il ragazzo inizierà una lenta discesa all'inferno e sarà sempre più depresso e indolente. Tuttavia, la difficile situazione di Jimmy che sarà preso di mira dai bulli, lo spingerà a riflettere anche sulla sua chiusura nei confronti di Susanna e i due potrebbero riavvicinarsi. Nel frattempo, Marina scoprirà che dietro all'ostilità di Tortora c'è Roberto Ferri, il quale continuerà a portare avanti il suo piano ai danni suoi e di Fabrizio. Infine, Guido scopre che Cinzia vive a casa di Cotugno e cercherà di aprire gli occhi al collega sul conto della donna.

Un posto al sole, trame al 9 ottobre: Niko in crisi

Le anticipazioni di Un posto al sole relative alle puntate in onda dal 5 al 9 ottobre rivelano che Renato sarà sempre più preoccupato per Niko, il quale è in crisi totale. Il ragazzo, sarà sempre più depresso e non avrà voglia di far nulla, mentre il piccolo Jimmy inizierà ad avere problemi con alcuni bulli. A Caffè Vulcano il clima sarà sempre più teso a causa della lotta che hanno ingaggiato tra di loro Patrizio, Alex e Samuel. Poco dopo, Guido cercherà di capire cosa stia accadendo a Cotugno e andrà molto vicino alla verità. Il Del Bue, ormai convinto che il collega gli abbia mentito sul conto di Cinzia, si chiederà chi sia davvero. Intanto, Niko sempre più in crisi non si accorgerà dei problemi del figlioletto e sarà Angela a scoprire che il bambino è stato preso di mira dai bulli.

Più tardi, Alex e Samuel non sopportando più il comportamento dispotico di Patrizio, si ribelleranno, ma le cose non andranno come speravano.

Un posto al sole, spoiler fino al 9 ottobre: Niko e Susanna a un passo dalla riconciliazione?

Gli spoiler Un posto al sole dal 5 al 9 ottobre, ci dicono che Jimmy a causa dei bulli vivrà un momento di fragilità e così Bianca interverrà per difendere il cugino in difficoltà.

Niko, ormai a conoscenza di ciò che stava accadendo al figlioletto, si metterà in discussione e rifletterà sulla sua chiusura nei confronti di Susanna. Nel frattempo, Silvia proverà in tutti i modi a riportare la pace al Vulcano distendendo le tensioni sorte tra Patrizio, Samuel ed Alex. Poco dopo, Guido avrà la conferma che Cinzia è a casa di Cotugno e così si recherà da lui con Cerruti per provare a fargli capire che tipo di donna sia realmente la Maiori.

Intanto, Roberto porterà avanti il suo piano ai danni di Marina e Fabrizio, ma un inaspettato imprevisto potrebbe mandarlo a monte definitivamente. Più tardi, Jimmy grazie all'intervento di Bianca si libererà dei bulli e ritroverà la sua serenità a scuola, mentre tra Niko e Susanna sembrerà cadere il muro che si era creato dopo il mancato matrimonio e ciò farà presupporre un possibile riavvicinamento tra i due.

Un posto al sole: Marina scopre il piano di Ferri?

Nei prossimi episodi di Un posto al sole, il rapporto tra Filippo e Serena sembrerà distendersi sempre più, ma Leonardo ormai a conoscenza della gravidanza della Cirillo, continuerà a metterla sotto pressione in quanto non si rassegnerà a perderla.

Nel frattempo, Roberto e Lara continueranno a tessere il loro astuto piano contro Marina mentre quest'ultima scoprirà che dietro alla grande ostilità di Tortora c'è proprio Ferri. La donna è sul punto di scoprire la verità? Più tardi, Silvia cercherà ancora una volta di trovare un compromesso che metta tutti d'accordo e riporti la calma al Vulcano, ma qualcuno lo farà prima di lei riuscendo ad avere risultati del tutto inaspettati. Chi riuscirà nell'impresa che sembrava disperata? Staremo a vedere.