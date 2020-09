Il coming-out di Gabriel Garko andato in onda in diretta televisiva al Grande Fratello Vip venerdì scorso, continua a tenere banco sia in Tv che sui siti di Gossip. A dire la sua sulla vicenda e sul caso Ares gate anche Manuela Arcuri che, con l'attore piemontese, ha avuto una breve relazione nel 2009. L'attrice, che per quindici anni ha fatto parte della Ares Film di Tarallo, così come lo stesso Garko, ha dichiarato a Dagospia che a lei mai nessuno ha chiesto di inventarsi un flirt, come invece è emerso nella vicenda legata a Gabriel e Adua. Stando alle sue parole, viene meno l'ipotesi della setta di cui tanto si è parlato nei giorni scorsi.

Ares Gate, Manuela Arcuri su Gabriel Garko: 'La nostra storia era vera'

Manuela Arcuri parla a distanza di giorni dal coming-out di Gabriel Garko e lo fa rilasciando un'intervista a Dagospia. L'attrice, come è noto, è stata legata sentimentalmente a Garko, nel 2009, l'anno in cui i due attori stavano girando insieme la fiction tv 'L'onore e il rispetto'. Una breve relazione la loro, ma del tutto 'vera', come puntualizzato oggi dalla diretta interessata. A tal proposito, Manuela ha anche dichiarato che nessuno le ha mai chiesto, nel corso degli anni passati alla Ares Film, di inventarsi un flirt, come invece è emerso l'altra sera durante l'incontro tra Adua e Gabriel al Gf Vip.

Arcuri sul coming-out di Garko al Gf Vip: 'Spero che sia un uomo più felice e più libero'

Nulla di costruito, dunque, tra Gabriel Garko e Manuela Arcuri in passato. Parole che vanno a smentire in parte la tesi secondo la quale Alberto Tarallo avrebbe costruito a tavolino delle relazioni tra i suoi attori per coprire l'omosessualità di qualcuno.

A proposito del coming-out del suo ex, la Arcuri dice: 'Spero che sia un uomo più felice e più libero, magari lo avesse fatto prima'.

Arcuri difende Tarallo e la Ares Film dopo le accuse emerse al Gf Vip

Manuela Arcuri ha rotto il silenzio solo ora. Per giorni è stata ad ascoltare tante falsità, come da lei stessa dichiarato a Dagospia, e solo ora ha deciso di intervenire per difendere a spada tratta Tarallo e la Ares Film.

Stando alle sue parole, in molti non hanno avuto un briciolo di riconoscenza verso Alberto Tarallo che, per anni, ha fatto lavorare e scoperto molti attori. Ora la Ares non produce più e sembra, a detta dell'attrice, che in molti abbiano voltato le spalle al suo fondatore in men che non si dica. Alla domanda del giornalista che le chiedeva lumi sulla presunta setta nominata da Massimiliano Morra e Adua del Vesco, l'attrice ha così risposto: 'Una setta? hanno detto cose pesantissime. Sono senza parole'.