La notte scorsa nella casa del Grande Fratello si è parlato molto del comportamento di Alfonso D'Apice, in particolare dell'interesse che ha detto di provare per Chiara Cainelli. Tra i più scettici c'è Tommaso Franchi, che ha criticato il coinquilino per l'avvicinamento all'ennesima ragazza: secondo lui, inoltre, il compagno d'avventura sarebbe interessato esclusivamente alle clip che vengono mostrate nelle puntate in prime time.

Le frecciatine al coinquilino

I concorrenti del Grande Fratello si sono accorti dell'avvicinamento che c'è stato tra Alfonso e Chiara negli ultimi giorni, soprattutto da parte del 25enne di Napoli.

Nel corso di una chiacchierata notturna con Lorenzo, Shaila e Mariavittoria, Tommaso ha espresso un parere piuttosto duro su D'Apice e su come si sta comportando di recente all'interno della casa.

"Io ho una mia teoria, ma la dirò in puntata", ha esordito Franchi. Analizzando il percorso del coinquilino, Tommaso ha aggiunto che un eventuale "no" di Chiara sarebbe il quarto (Federica, Mariavittoria e Zeudi, ndr) da quando ha messo piede tra le mura più spiate d'Italia.

"Per me non gli piace, lo fa solo per le clip", ha concluso Tommaso sul compagno d'avventura che in passato ha palesato un interesse per la sua attuale fidanzata.

Tommy on fire🔥🔥🔥



Quando ci sono poche persone io parlo, in troppi no



T: “per alfonso sarebbe il quarto palo quello di chiara, io ho una mia teoria, ma la dirò solo in puntata, non è interessato lo fa per le Clip”



Sento odore di asfalto fresco 💣 ⏱️#grandefratello #tommavi — Sandro (@Sandro68188464) January 3, 2025

Il freno per l'amicizia con Javier

Alfonso si è dichiarato a Chiara da poche ore, ma nella casa del Grande Fratello sono già in molti a saperlo.

Il concorrente ha confidato alla coinquilina che non si è fatto avanti in precedenza per rispetto dell'amicizia che ha con Javier, ma lei sembra non avergli creduto al cento per cento.

"Io pensavo ti piacesse Zeudi, l'hai pure baciata", ha detto Cainelli al compagno d'avventura.

In effetti, in poco più di due mesi D'Apice ha flirtato con quattro ragazze diverse: l'ex fidanzata Federica (che alla fine ha scelto di fare coppia con Stefano), l'amica Mariavittoria (che si è legata a Tommaso), l'ex Miss Italia (con la quale si è scambiato effusioni il giorno di Natale) e ora Chiara (di nuovo single dopo la fine della frequentazione con Martinez).

Le opinioni dei fan del reality

Sui social network sono in tanti a pensarla come Tommaso su Alfonso, ovvero che sarebbe interessato più alle clip in prima serata che ad un'eventuale relazione con Chiara.

"L'ha proprio asfaltato", "Dovrebbe dirgli queste cose subito, non in puntata", "Qui vogliono fare tutti lo show", "Tommaso è infuocato, non vedo l'ora di sentire cosa dirà in puntata", "Ma Mariavittoria perché non parla? Ha paura che esca fuori tutto quello che ha detto ad Alfonso?", hanno scritto alcuni fan del Grande Fratello su X dopo aver ascoltato le critiche degli inquilini a D'Apice.