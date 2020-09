Martedì 29 settembre su Canale 5 è stata trasmessa una nuova puntata di Mattino 5. Nel talk condotto da Federica Panicucci, Lory Del Santo ha fatto delle allusioni sull'orientamento di Massimiliano Morra. Secondo la showgirl, l'attore campano non sarebbe realmente fidanzato con Dalila Mucedero.

Le parole della Del Santo

Dopo la messa in onda della quinta puntata del Grande Fratello Vip 5 Federica Panicucci a Mattino 5 ha commentato con i suoi ospiti quanto accaduto nel reality show. Tra i vari argomenti trattati sono state mandate in onda le immagini dell'incontro a sorpresa tra Massimiliano Morra e l'attuale fidanzata Dalila Mucedero.

A intervenire sulla vicenda ci ha pensato Lory Del Santo. La showgirl ed ex concorrente del Grande Fratello Vip ha fatto un'insinuazione sull'attore campano. A detta della Del Santo, il gieffino non sarebbe eterosessussuale. Ma non è finita qui, perché secondo Lory il fidanzamento tra Massimiliano e la ballerina sarebbe solamente una messa in scena. Del Santo convinta di quanto ha dichiarato ha anche affermato che alcuni amici in comune con il gieffino le avrebbero detto di non avere mai conosciuto Dalila. Insomma, Morra non avrebbe mai presentato la sua fidanzata agli amici.

Per Lory Del Santo non ci sarebbero dubbi: Dalila Mucedero per Massimiliano Morra anziché essere la sua compagna, sarebbe solamente un'amica importante.

Ovviamente quanto dichiarato dalla showgirl è solo una supposizione, in quanto il diretto interessato non ha smentito o confermato le voci sul suo conto. A questo punto non è escluso che nei prossimi giorni, Alfonso Signorini non opti per un confronto tra il concorrente del Grande Fratello Vip 5 e Lory Del Santo.

L'incontro tra Morra e Dalila

Durante la quinta puntata del Grande Fratello Vip 5 Massimiliano Morra ha ricevuto una gradita sorpresa. Il gieffino, seppur diviso da un vetro, ha rivisto la sua compagna Dalila Mucedero. La giovane ha speso subito delle parole d'affetto nei confronti del suo compagno, dopo che quest'ultimo ha vissuto delle forti emozioni quando Gabriel Garko è entrato nella casa lo scorso venerdì.

Successivamente Dalila ha avuto modo di confrontarsi con Adua Del Vesco. L'attuale compagna di Morra ha bacchettato l'attrice siciliana, per come ha descritto la relazione naufragata: "È passato un messaggio sbagliato del mio fidanzato". Tuttavia, la ballerina ha rassicurato di non avere nulla contro Adua. Al contrario la gieffina ha sostenuto di avere voluto delle scuse da parte del suo ex Massimiliano. Prima di congedare Dalila Mucedero, Alfonso Signorini ha chiesto alla ballerina se è davvero sicura che tra Massimiliano e Adua non ci sia più un sentimento. La diretta interessata a nome del suo fidanzato si è detta sicura. Poco dopo, anche i due ex fidanzati hanno smentito categoricamente un coinvolgimento sentimentale.

Secondo Pupo e Signorini, però, da parte di Dalila ci sarebbe una certa gelosia nei confronti della Del Vesco.

Addirittura l'opinionista di Firenze ha consigliato a Dalila di stare molto attenta su quello che potrebbe succedere tra i due coinquilini ed ex fidanzati. Al contrario Mucedero si è rivolta a Guenda Goria, invitandola a fare la brava e mantenere sempre il sorriso.