Nella serata di venerdì 28 febbraio, al Grande Fratello Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta si sono nuovamente ritrovati a parlare del loro rapporto. In particolare, il 28enne milanese è apparso nostalgico dopo la fine della relazione con l'ex velina tanto che ha spiegato di sentirsi perso all'interno della casa. Dal canto suo la ballerina ha ribadito l'intenzione di non voler tornare sui suoi passi.

Le parole di Lorenzo

Da quando Shaila ha deciso di chiudere la storia con Lorenzo, quest'ultimo è apparso piuttosto affranto.

In occasione dell'ennesimo confronto con la ballerina, Spolverato è tornato a spiegare alcuni suoi atteggiamenti: "Per quattro mesi con chi sono stato?

Tu non eri vera al 100%". E ancora: "Io non ti ho mai manipolata, perché è una cosa che non sopporto" . Il 28enne milanese ha spiegato all'ormai ex fidanzata: "Se tu pensi di non essere te stessa con me, io ti ho fatto solo un favore a lasciarti andare". Lorenzo ha poi rivelato di sentirsi una persona migliore da quando ha intrapreso l'esperienza al reality show e tutto questo lo deve a Shaila: "Mi sono fatto un esame di coscienza, ma ho capito di non essere solamente io il problema. Tu non ti sentivi te stessa con me, quindi non ha senso continuare". Nel momento in cui Gatta ha detto che tra loro potrebbe rimanere unicamente un rapporto di amicizia, Spolverato è apparso nostalgico: "Rimani sempre importante per me.

Quando mi abbracci sto bene, ma poi tutto svanisce in un attimo". Infine, il 28enne ha compreso che quanto di bello costruito con Shaila per lui rimane indimenticabile: "Per me sarà difficile anche fuori, perché sicuramente ci perderemo e lo sai bene anche tu".

La versione di Shaila

Dopo aver ascoltato le parole di Lorenzo, Shaila ha confermato l'intenzione di terminare il percorso da single : "Una persona dovrebbe sentirsi libera anche se in coppia.

Quindi mi domando: se io mi fossi imposta di più con il mio carattere, ci saremmo trovati? Io non credo". La ballerina ha precisato che anche per lei è difficile vedere Lorenzo tutti i giorni, ma lontano dai riflettori sarà diverso: "Magari ci incontriamo per un caffè o per lavoro, ma caratterialmente non siamo fatti per stare insieme".

Infine, Shaila ha spiegato a Lorenzo che i due hanno un modo differente di vivere l'amore e questo non è colpa di nessuno.

I motivi della lite

Shaila ha deciso di chiudere con Lorenzo dopo l'ennesima discussione.

Tutto è iniziato perché Spolverato ha accusato la fidanzata di essere gelosa di Chiara Cainelli, ma Gatta ha smentito. Di conseguenza Lorenzo ha iniziato a dare della falsa alla sua fidanzata in preda ad uno scatto di rabbia ha iniziato a strappare tutte le lettere che si erano scritte in questi mesi.

Dunque Gatta ha detto di voler terminare il percorso al GF senza più preoccupazione.