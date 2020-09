Giada Giovanelli il 31 agosto ha pubblicato sulle sue storie Instagram una foto con il naso sanguinante. La didascalia usata dall'ex concorrente di Temptation Island ha fatto intendere di essere stata colpita da suo padre e l'influencer, stanca della situazione, ha detto che non voleva più restare in silenzio.

Giada Giovanelli incolpa il padre

Giada Giovanelli ha reso partecipi i suoi follower di un episodio non piacevole, mostrando un suo selfie in cui il sangue le colava dal naso, arrivando a coprirle le labbra. La didascalia scelta dall'influencer per commentare lo scatto è stata breve e concisa: ''Ecco mio padre''.

Con la sua dichiarazione, Giada ha fatto intendere di essere stata colpita dal genitore. Nelle storie successive, Giovanelli ha descritto quanto le è successo e ha fornito dettagli ulteriori in merito alla vicenda.

Dopo l'episodio, Giada Giovanelli è andata al pronto soccorso

Dopo aver pubblicato il suo selfie, Giada Giovanelli ha rassicurato i suoi fan, dicendo che andava tutto bene, ma si era stancata di stare zitta: ''Ora sono al pronto soccorso, volevo dirvi che sto abbastanza bene''. Giada ha specificato che era molto arrabbiata per l'accaduto. In una foto successiva, Giovanelli ha voluto precisare che l'episodio era il primo accaduto ma, a detta sua, a volte sono le parole a fare molto più male rispetto al gesto subito.

Giada ha ribadito di essere molto stanca della situazione: ''Non mi ha mai fatto mancare niente, ma questo non giustifica certe cose e come ho detto prima mi sono rotta di stare zitta''.

Il commento dei fan di Giada Giovanelli

Subito dopo aver pubblicato le tre storie su Instagram, Giada Giovanelli ha ricevuto il sostegno da parte dei suoi follower.

Molti fan hanno raccontato a Giada di aver subito aggressioni da parte del loro padre e hanno suggerito a Giada Giovanelli di denunciarlo: ''Se come hai detto hai sopportato abbastanza, denuncia tutto''. L'influencer, che al momento conta 476 mila follower su Instagram, è diventata famosa in seguito alla sua partecipazione al reality Temptation Island.

Giada ha partecipato al programma di Canale 5 in coppia con il suo fidanzato Francesco Branco, con cui ha una storia d'amore da undici anni. La coppia era uscita unita dall'edizione del 2018 e stanno proseguendo la loro relazione. Non è ancora chiara la dinamica dell'accaduto e non sono emersi ulteriori dettagli da parte di Giada. Il fidanzato Francesco, al momento, non ha commentato la vicenda sui social. Non resta che attendere qualche informazione in più direttamente da Giovanelli, per sapere dei dettagli ulteriori sulla vicenda e sul rapporto che ha con suo padre.