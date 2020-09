Possibili segnali di riavvicinamento tra due chiacchierati personaggi famosi: pare che ieri, 9 settembre, Giulia De Lellis e Andrea Damante siano stati visti nello stesso bar di Milano. A riportare questa indiscrezione, è stata Deianira Marzano su Instagram: l'influencer ha precisato che le sono arrivati circa tre messaggi da altrettante persone sull'incontro che avrebbero avuto i Damellis.

Presunto faccia a faccia tra Giulia De Lellis e il 'Dama'

Nel giorno in cui i siti di Gossip hanno riportato la notizia della fedina che ancora sfoggiano Andrea Damante e Giulia De Lellis, un'altra interessante indiscrezione si è fatta strada sul web.

Nella serata di ieri, mercoledì 9 settembre, Deianira Marzano si è fatta portavoce di una segnalazione che alcuni suoi follower le hanno inviato su Instagram.

L'influencer, infatti, alcune ore fa ha fatto sapere: "Novità sui Damellis. Oggi sarebbero stati visti insieme al bar e me l'hanno detta almeno in tre questa cosa".

La napoletana, inoltre, ha allegato alle sue parole lo screenshoot dei messaggi che una fan le ha inviato sui social network poco tempo prima "Deia, Andrea e Giulia in un bar di Milano. Lui è arrivato con Fraizzoli in moto, lei da sola. Il bar era Marchesi".

Chi sostiene di essersi imbattuta per caso nei due chiacchierati ex di Uomini e Donne, ha aggiunto: "Sono entrati tutti e tre insieme, ma dentro non so cosa hanno fatto".

Tentativi di riavvicinamento tra Giulia De Lellis e Andrea

A conferma del fatto che ieri Damante si aggirasse per Milano a bordo di una moto, c'è una Instagram Stories che ha pubblicato il suo amico Ale Fraizzoli (lo stesso che sarebbe stato visto coi Damellis al bar nel pomeriggio). Nel video in questione, si vedono Andrea e il suo fedele collaboratore in sella a un due ruote per le strade della città dove vivono i due ma anche Giulia De Lellis.

Insomma, anche se non ci sono foto che provino l'incontro in un locale tra il dj e l'influencer, la segnalazione che ha riportato la Marzano potrebbe avere un fondo di verità anche solo per il fatto che il 9 settembre l'ex tronista era davvero in moto come qualcuno ha raccontato a Deianira.

Qualora fosse vera questa indiscrezione, vorrebbe dire che i due ex di Uomini e Donne stanno provando a risolvere i problemi che li hanno portati ad allontanarsi durante l'estate: dura da più di due mesi, infatti, la crisi tra una delle coppie più amate e discusse degli ultimi anni.

Il dettaglio della fedina al dito di Giulia De Lellis

La segnalazione sull'incontro che avrebbero avuto al bar, è soltanto l'ultima in ordine di tempo su Giulia e Andrea. Sempre nella giornata di ieri, infatti, i due sono finiti al centro del gossip per un dettaglio che hanno notato i più attenti fan dando un'occhiata alle foto che entrambi hanno caricato di recente su Instagram.

Ai meticolosi sostenitori dei Damellis, infatti, non è sfuggita la presenza al dito del dj e dell'influencer della fedina di fidanzamento che lui le ha regalato il giorno del loro quarto anniversario, a maggio scorso.

Sebbene siano in crisi da un lungo periodo ed abbiano fatto la maggior parte delle vacanze separati, la De Lellis e Damante continuano ad indossare l'anello che simboleggia il loro amore; lui, in particolare, l'ha messo in entrambe le uscite che ha fatto alla Mostra del Cinema di Venezia pochi giorni fa.

Tra i due protagonisti di Uomini e Donne, dunque, potrebbe non essere ancora finita: i fan sperano che i ragazzi possano trovare un punto d'incontro e tornare a condividere anche con loro momenti della quotidianità di coppia, dei quali non si hanno più traccia da luglio scorso.