Nuova notizia positiva per i fan dei Damellis: nelle loro ultime uscite, sia Giulia De Lellis che Andrea Damante indossavano la fedina che si sono regalati per il quarto anniversario. La scelta dell'influencer di non togliere l'anello che simboleggia il rapporto in crisi con il dj, fa ben sperare quei sostenitori che non hanno mai smesso di credere in questo tormentato amore.

Fedina al dito per Giulia De Lellis

La storia d'amore tra Andrea Damante e Giulia De Lellis, potrebbe non essere finita. Ad avvalorare questa tesi, c'è un dettaglio che i più attenti fan della coppia hanno notato dando un'occhiata alle ultime foto che i due hanno pubblicato su Instagram.

Negli scatti che ha condiviso sul suo profilo per promuovere una nota marca di computer, la bella romana sfoggiava al dito l'anello che le ha regalato il fidanzato in occasione del loro quarto anniversario.

Se l'influencer non ha ancora tolto la fedina che ha ufficializzato il ritorno di fiamma tra lei e il dj la scorsa primavera, potrebbero esserci delle concrete possibilità che i due tornino insieme dopo un periodo di crisi che va avanti da circa due mesi.

Damante a Venezia con l'anello uguale a Giulia De Lellis

Non solo Giulia non ha ancora tolto la fedina di fidanzamento che le ha regalato Andrea, anche quest'ultimo di recente l'ha sfoggiata ad un importante evento al quale ha partecipato.

Come è possibile vedere nelle foto che ha pubblicato in questi giorni, l'ex tronista di Uomini e Donne indossava l'anello che simboleggia l'amore con la De Lellis sia al suo arrivo al lido, che durante il red carpet che ha fatto alla 77esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia.

Il dj ha sfilato da single sul tappeto rosso (esattamente come l'amico Ignazio Moser), ma a completare il suo elegantissimo look c'era il gioiello che lui e la fidanzata portano al dito dal giorno del loro quarto anniversario.

I fan dei Damellis non possono far altro che gioire per questa bella notizia: erano quasi due mesi, infatti, che non trapelavano news positive sulla coppia, anzi le riviste di Gossip hanno parlato spesso e volentieri di una rottura definitiva che nessuno dei diretti interessati ha mai confermato.

La segnalazione di un presunto amico di Giulia De Lellis e Andrea

Prima ancora di avere le prove fotografiche della presenza della fedina di fidanzamento al dito sia di Giulia che di Andrea, i fan della coppia sono stati informati di una interessante segnalazione che è trapelata su questa storia.

Deianira Marzano, infatti, si è fatta portavoce del racconto di un ragazzo che ha sostenuto di essere un caro amico sia del dj che dell'influencer.

Questa persona ha fatto sapere: "Non si sono lasciati. C'è stato solo un allontanamento dovuto a problemi sorti durante la convivenza".

"Damante è stufo del gossip e se non parla è per proteggere la sua storia d'amore".

Insomma, sarebbero in tanti a conoscere i motivi della crisi che è scoppiata tra i Damellis durante l'estate. Attorno a metà luglio, infatti, i due hanno smesso di farsi vedere insieme, scegliendo di non partecipare ad eventi importanti per la famiglia dell'altro (il matrimonio della cugina di lui, il compleanno della nipote di lei).

Ad agosto, poi, la De Lellis è volata in Sardegna con parenti e amici e, sebbene sull'isola ci fosse anche il fidanzato, i due hanno fatto vacanze separate.

Al rientro in città, poi, la romana ha preso in affitto una casa a Milano, scegliendo di non tornare nell'abitazione dove conviveva con Andrea fino a pochi mesi fa.

Queste sono le ultime notizie che sono trapelate su una delle coppie più amate e discusse di questi anni, ovvero quella nata negli studi di Uomini e Donne ormai quattro anni e mezzo fa.