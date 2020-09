Ieri mattina, 15 settembre, Flavia Vento ha avuto un risveglio parecchio burrascoso nella casa del Grande Fratello Vip in quanto è scoppiata in lacrime a causa della forte mancanza dei suoi cani. I coinquilini hanno provato a darle tutto il supporto di cui necessitava, ma nessuno è stato in grado di dissuaderla dai suoi pensieri.

Durante la notte appena trascorsa, allora, la showgirl ha preparato la valigia ed ha deciso di abbandonare la casa del GF VIP per poter fare ritorno a casa propria dai suoi cani. Dal video presente sul sito del Reality Show si evince che alcuni concorrenti non hanno molto apprezzato il suo gettare la spugna così in fretta.

Tra questi, la più critica è stata soprattutto Patrizia De Blanck.

La decisione di Flavia Vento di lasciare il GF VIP

Flavia Vento ha deciso di abbandonare la casa del Grande Fratello Vip dopo un solo giorno di permanenza. La donna ha affrontato una giornata molto dura in quanto non riusciva a non pensare ai suoi cani, che erano senza di lei per tutto questo tempo. La protagonista ha ammesso di non aver mai lasciato i suoi amici a quattro zampe per più di mezz'ora. Dopo aver pianto ed essersi sfogata con i coinquilini, Flavia ha deciso di abbandonare la casa. Nella clip presente sul sito del GF Vip, la donna ha salutato tutti i presenti ed ha detto: "Non ce la faccio, mi dispiace". In seguito ha rincarato la dose dicendo: "Mi stava venendo un attacco di panico".

Il supporto dei coinquilini del Grande Fratello VIP

Matilde Brandi, Andrea Zelletta ed altri concorrenti l'hanno rincuorata ed hanno anche intonato una canzone di addio per salutarla. Flavia ha sorriso, ma sul suo volto si è continuata a leggere tanta apprensione. Vento, inoltre, si è anche complimentata con tutti i presenti, in quanto ha detto di non aver riscontrato la presenza di nessuna arpia, anzi.

A suo avviso, sono tutte persone splendide, disponibili e piacevoli. Ad ogni modo, non è comunque riuscita a soprassedere al suo malessere e ha comunque deciso di abbandonare la casa del Grande Fratello VIP nel cuore della notte. La donna ha varcato la soglia della porta rossa verso l'una e mezza circa.

Il dissenso di Patrizia De Blanck

Tra le note dissonanti, però, c'è stata la contessa Patrizia De Blanck. Quest'ultima, infatti, ha detto di non capire affatto la decisione della donna. A suo avviso è passato troppo poco tempo per poter arrivare a mostrare già tutto questo malessere. Nel caso specifico, la protagonista ha detto: "Non capisco qual è il significato, se non ce la fa più, resiste, non sarà mica una pazza". Matilde ha provato a spiegare alla contessa le ragioni che hanno spinto Flavia a prendere questa decisione, ma la nobildonna ha continuato a rimanere ferma sulle sue idee.