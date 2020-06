Sebbene il Grande Fratello Vip 4 si sia concluso da un paio di mesi, i protagonisti del reality continuano a commentare il gioco. In particolare, Sossio Aruta ha lasciato il segno, anche se entrato in casa a programma già iniziato: il compagno di Ursula Bennardo, con al quale è prossimo alle nozze, è stato intervistato dal settimanale Mio. In quest'occasione, l'ex calciatore ha usato delle parole pesanti per commentare il comportamento di Serena Enardu che ha definito una persona falsa.

Sossio Aruta: 'Ho sempre criticato Serena'

"In tempi non sospetti, ho sempre criticato Serena Enardu, dicendo che non prova nulla per Pago", ha detto senza usare mezzi termini Sossio.

Insomma, il pensiero di Aruta nei riguardi dell'influencer sarda, con la quale ha in comune anche l'esperienza a Uomini e Donne, è sempre stata negativa. Infatti, il futuro marito di Ursula ha voluto aggiungere che non avrebbe mai scommesso nulla sulla storia d'amore tra i due ex che negli ultimi tempi se ne sono detti di tutti i colori mezzo stampa e sui social.

"Si vede lontano un miglio che è falsa", ha poi detto Sossio rincarando al dose nei confronti dell'ex tronista di Uomini e Donne. Insomma Aruta non le ha certo mandate a dire. D'altra parte, l'ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne si è sempre distinto per il suo carattere schietto e anche in questo caso non si è smentito.

Non è escluso che Serena replicherà a queste parole, ma sta di fatto che Sossio non si è limitato a dire la sua solo sulla Enardu, ma ha voluto esprimere anche il suo parere sulla storia di Gemma Galgani e Sirius, alias Nicola Vivarelli.

Sossio attacca Gemma e Nicola: 'Situazione ridicola'

"Sinceramente la trovo una situazione ridicola", ha detto Aruta parlando di Gemma e del ventiseienne Nicola.

Sossio, che in passato è stato accusato di stare a Uomini e Donne solo per cercare visibilità, ha aggiunto che se fosse stato un cavaliere di 70 anni a frequentare una ragazza molto più giovane di lui sarebbe stato aspramente criticato.

Sossio ci è andato giù pesante: pare evidente che Aruta non ha alcuna voglia di zittirsi ma piuttosto ha tutte le intenzioni di continuare di esprimersi liberamente.

Di certo le sue parole non lasceranno indifferenti i destinatari. Serena, ma anche Gemma, hanno sempre messo ben in chiaro le loro posizioni. Non è improbabile che si inneschi una guerra social. Infine, Sossio ha ricordato la sua esperienza a Temptation Island Vip con la compagna: per lui è un 'programma beffardo', anche se lo rifarebbe da persona onesta. Sossio a cuore aperto: per l'ex cavaliere UeD adesso si è aperto un nuovo capitolo, ma di certo non sarà dietro le quinte.