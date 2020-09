Il Grande Fratello Vip 5 è cominciato con l'ingresso nello studio di Alfonso Signorini che ha presentato i suoi opinionisti, Antonella Elia e Pupo. Tra i concorrenti hanno fatto subito scalpore le parole della contessa Patrizia De Blanck che ha apostrofato immediatamente con un insulto il noto influencer Tommaso Zorzi, reo secondo la donna di aver scritto cose non troppo belle nei suoi confronti. Anche nella prima puntata è arrivato il momento delle nomination, rivolte esclusivamente agli uomini, il più votato in tal senso dalle donne della casa è stato l'attore Massimiliano Morra.

Patrizia De Blanck si scaglia contro Tommaso Zorzi

La contessa Patrizia De Blanck appena entrata nella casa più spiata d'italia è andata subito giù pesante. La concorrente ha infatti apostrofato pesantemente l'influencer Tomaso Zorzi per aver scritto un articolo che non le è molto piaciuto: "Io non sono decaduta, sei uno str...", sono state le parole sferzanti della De Blanck. Nonostante i tentativi di Zorzi di salutare la contessa, quest'ultima ha evitato sostenendo di non volerlo salutare e continuando con gli insulti nei confronti del ragazzo. "Tu sei quello che sparla di me", ha così rincarato la dose la concorrente del Grande fratello Vip 5. I tentativi di giustificarsi dell'influencer sono caduti nel nulla e la De Blanck in maniera molto colorita è rimasta della propria opinione.

Quando la situazione è diventata sufficientemente incandescente è intervenuto dallp studio Alfonso Signorini che ha cercato, come da suo costume, di placare l'animo della scatenata contessa, purtroppo per lui non è servito molto a tranquillizzare la situazione.

Le prime nomination: Massimiliano Morra il più votato

Come in tutte le edizioni del Grande Fratello uno dei momenti più attesi è stato quello delle nomination. Nella prima puntata solo gli uomini hanno avuto l'ebbrezza di essere giudicati, sono state le donne della casa ad esprimere il loro parere dal quale è scaturito un nominativo.

Il vip più votato è risultato essere l'attore Massimiliano Morra. Dayane Mello ha votato Massimiliano ritenendolo poco simpatico, Patrizia De Blanck in maniera coerente ha nominato Tommaso Zorzi, Adua Del Vesco ha fatto il nominativo del suo ex fidanzato Massimiliano, mentre Flavia Vento ha scelto l'ex tronista di 'Uomini e Donne' Andrea Zelletta. L'ultima nomination è stata effettuata da Matilde Brandi che ha votato Massimiliano Morra. All'attore è spettata una prova particolare, quella di passare la notte nella lavatrice, da regolamento ha dovuto indicare un altro vip per passare la notte con lui, il prescelto è stato Enock.