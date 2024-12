Il televoto che si chiuderà nella diretta del Grande Fratello del 23 dicembre non è eliminatorio ma decreterà il nome dei due nuovi immuni nel prossimo turno di votazioni. Il pubblico è chiamato a scegliere il proprio preferito tra Javier, Lorenzo, Helena, Emanuele, Bernardo, Zeudi e Tommaso e secondo il sondaggio lanciato da Grande Fratello forumfree, a cui, alla data di oggi 21 dicembre, hanno partecipato 1423 utenti, a guadagnarsi l'immunità sarebbero Helena e Javier. Niente da fare per Lorenzo Spolverato che si piazza in terza posizione mentre il fratello di Jovanotti è il meno votato.

Esito del sondaggio: Helena e Javier in testa con il 39% e il 21% dei voti

Nella prossima diretta del 23 dicembre non ci sarà eliminazione. Dopo quella di Stefano Tediosi avvenuta lo scorso lunedì, il pubblico dovrà attendere ancora prima di assistere ad una nuova uscita. In questo turno di votazioni il pubblico è chiamato a decidere chi saranno i due nuovi immuni tra i sette concorrenti in nomination: Helena Prestes, Javier Martinez, Lorenzo Spolverato, Zeudi Di Palma, Bernardo Cherubini, Emanuele Fiori e Tommaso Franchi. Il televoto è in positivo e quindi i due che riceveranno più voti saranno salvi e non rischieranno di uscire nel prossimo turno eliminatorio. Stando al sondaggio presente su Grande Fratello forumfree il pubblico non sembra avere dubbi al riguardo: sono Helena e Javier i concorrenti preferiti dagli utenti.

La modella brasiliana è in testa ai sondaggi con il 39,63% delle preferenze, seguita da Javier Martinez con il 21,64%.

Televoto del 23/12: Lorenzo battuto da Helena e Javier, Cherubini ultimo

Stando all'esito del sondaggio, Helena e Javier battono Lorenzo Spolverato che si piazza in terza posizione con il 16,87 % dei voti. Se i dati venissero confermati, il modello milanese non riuscirebbe a guadagnare l'immunità, così come Tommaso Franchi, votato dal 10,82% degli utenti, Zeudi Di Palma (5,27%), Emanuele Fiori (3,44%) e Bernardo Cherubini che chiude la classifica con il 2,32%.

Va ricordato che sarà solo il verdetto ufficiale che verrà letto da Alfonso Signorini in puntata a decretare ufficialmente i nomi dei due nuovi immuni. Per votare e sostenere il proprio concorrente preferito si può fare affidamento sui diversi metodi messi a disposizione dalla produzione del Reality Show di Canale 5: l'App Mediaset Infinity, gli Sms, la Smart Tv o il sito ufficiale del Grande Fratello.

Anticipazioni puntata del 23 dicembre: entra la mamma di Shaila

Stando ai promo in onda in queste ultime ore su Mediaset, la mamma di Shaila Gatta ritornerà nella Casa del Grande Fratello nel corso della diretta del 23 dicembre. La signora avrà un compito ben preciso, ovvero quello di preparare la cena della vigilia di Natale per tutti i concorrenti. Un blocco sarà dedicato quasi sicuramente a Shaila e Lorenzo, alla luce della loro recente rottura.