Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore nella settimana che va dal 5 al 9 ottobre rivelano che ci sarà il fatidico ritorno a casa di Nicoletta. Dopo essere stata per diverso tempo a Milano, la ragazza tornerà nuovamente a casa e per prima cosa andrà a trovare le sue amiche al grande magazzino, dove riuscirà a rivedere anche Riccardo. Successivamente, poi, il giovane Guarnieri andrà a casa della donna per rivedere a riabbracciare la loro piccola Margherita, che non vedeva da un po' di tempo.

Le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 5 al 9 ottobre

Intanto Marta e Vittorio dovranno abituarsi nuovamente alla vita senza di Anna.

La piccola bambina che avevano trovato abbandonata davanti all'ingresso del Paradiso è stata ripresa da sua mamma e per i due giovani coniugi Conti sarà un duro colpo tornare alla 'vita di prima'. La mancanza della piccola Anna si farà sentire tantissimo al punto che la signora Amato consiglierà a Conti di organizzare un viaggio con sua moglie così da distrarsi un po'.

Riccardo, invece, non nasconderà alla sua promessa sposa Ludovica l'incontro che ha fatto con la sua ex Nicoletta. Ma il colpo di scena riguarderà proprio quest'ultima, la quale in un momento di confessione con Silvia ammetterà di non aver mai dimenticato il giovane Guarnieri e di continuare ad amarlo.

Ritorna la mamma di Ludovica in vista delle nozze

E poi ancora in questi nuovi episodi de Il Paradiso delle signore tornerà a farsi vivo anche Umberto, che telefonerà a Riccardo per informarlo del suo imminente ritorno a Milano dopo il viaggio fatto negli Stati Uniti. Per fortuna Umberto non sarà da solo, visto che farà rientrare in Italia anche la contessa Adelaide.

La mamma di Ludovica, invece, in vista dell'imminente matrimonio di sua figlia deciderà di farsi viva e si recherà a casa Cattaneo. Tuttavia, la sua visita non sarà affatto di cortesia, visto che la donna intimerà Silvia di tenere lontana Nicoletta da Riccardo, così da non compromettere le fatidiche nozze.

Spoiler de Il Paradiso delle signore: tra Nicoletta e Riccardo esplode la passione

Nel frattempo Cosimo riuscirà finalmente a ricucire il suo rapporto d'amicizia con Riccardo e quest'ultimo avrà anche un confronto chiarificatore con Nicoletta. La ragazza, infatti, gli spiegherà nel dettaglio come sono andate le cose nel momento in cui lasciò Milano per sposare Cesare.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 5 al 9 ottobre rivelano che tra Riccardo e Nicoletta si riaccenderà subito la passione. Subito dopo la ragazza confesserà a Silvia che proprio non riesce a stare lontana dal padre di sua figlia. Roberta, intanto, comincerà a guardare Marcello con occhi diversi dopo essere stata lasciata da Federico.