I pomeriggi dell’emittente televisiva La 1 di TVE continuano ad essere occupati dalla soap opera spagnola Una vita. Nelle puntate iberiche in programma dal 28 settembre al 2 ottobre 2020, Liberto Seler sarà deciso a scoprire se Armando, il marito di sua zia Susana si è veramente sposato di nuovo.

Marcos Bacigalupe invece, verrà a conoscenza che sua moglie Felicia Pasamar è passata a miglior vita dopo aver ingerito del veleno.

Una vita, spoiler Spagna: Susana apprende delle nozze di Armando, Miguel si licenzia

Gli spoiler degli episodi in onda in Spagna da lunedì 28 settembre a venerdì 2 ottobre 2020, annunciano che non appena Lolita si sveglierà il dottor Ramón y Cajal assicurerà ai Palacios che la loro parente si sta riprendendo.

Antonito non potrà che gioire per aver ricevuto la bellissima notizia, pur non essendo ancora stato perdonato dalla moglie. Intanto Josè su richiesta di Bellita dirà all’editore Jaime Huertas che non potrà pubblicare la biografia di sua moglie. Nel contempo Anabel finirà per credere alla storia che le ha raccontato Aurelio sulla morte di Carlos Amrijo. Soledad invece cercherà di capire per quale motivo la figlia di Marcos ha cambiato il suo umore così rapidamente. Miguel dopo essere venuto a conoscenza della conversazione che Anabel ha avuto con Aurelio, vorrà chiedere delle spiegazioni alla fanciulla. Quest’ultimo intanto non approverà il rapporto nato tra sua sorella e Genoveva.

Successivamente Susana sarà sorpresa e indignata quando apprenderà delle nozze del duca di Swaroski, poiché si tratterà di suo marito Armando.

Miguel e Anabel metteranno fine alla loro relazione, mentre Lolita vorrà riconciliarsi con Antonito. Jaime Huertas farà sapere a José per quale motivo sua moglie si è arrabbiata, invece Jacinto nonostante sentirà la mancanza di Marcelina non riuscirà a resistere alle tentazioni della cugina Indalecia.

Genoveva e Natalia si prepareranno per prendere parte alla festa dell’ambasciata italiana, per scatenare l’invidia dei vicini. Miguel darà le sue dimissioni definitive a Marcos, per allontanarsi per sempre dai Bacigalupe.

Genoveva rifiuta la proposta di Aurelio, Marcos scopre che Felicia è morta avvelenata

José scoprirà che a causa di una violazione del contratto con lo scrittore Jaime Huertas, potrà finire in tribunale insieme alla moglie. Aurelio proporrà a Genoveva di fare affari insieme ricevendo un netto rifiuto, mentre Marcos chiederà a Miguel di continuare ad occuparsi dell’eredità della figliastra Camino. Non appena Antonito si comporterà in modo strano con gli abitanti, Ramon e Carmen faranno venire alla luce il contratto di Lolita per salvare il suo matrimonio. Servante dopo essersi reso conto che Jacinto prova attrazione per Indalencia, cercherà di aiutarlo.

Intanto Natalia sospetterà che Aurelio possa essere interessato alla rottura tra Anabel e Miguel.

Non appena Susana andrà in giro con la fotografia di giornale in cui sarà possibile apprendere che Armando si è sposato in un paese europeo, Liberto vorrà rintracciare il marito di sua zia. Soledad fingerà di aver avuto un attacco respiratorio in presenza di Anabel per nasconderle la sua relazione con Marcos. Nel contempo Sabina deciderà di assumere una bellissima cameriera italiana, invece Liberto avrà la conferma che Armando è diventato il marito di una principessa prussiana. Nel quartiere iberico metterà piede un bel giovane, che si rivelerà essere il nipote di Bellita. Infine Marcos, tramite il risultato dell’autopsia di Felicia, scoprirà che la defunta donna è morta avvelenata.