Elena Morali e Luigi Favoloso non stanno più insieme. Ad annunciare la fine della favola d'amore è stato l'imprenditore campano, tramite una lunga storia pubblicata su Instagram. Il giovane senza svelare i motivi dell'addio ha spiegato di avere provato a cambiare la sua compagna, ma non c'è riuscito; ma poco dopo è seguita la replica della diretta interessata che sembrerebbe smentire le parole dell'ex gieffino.

Il post enigmatico di Favoloso

Nei giorni scorsi, Luigi e Elena si erano mostrati felici e spensierati a Lampedusa. Nelle scorse però è arrivato l'annuncio della rottura come un fulmine a ciel sereno.

Luigi Favoloso tramite una storia pubblicata, su Instagram, ha esordito: "Ho provato a darle forza, ho provato a darle energia". Il giovane ha sottolineato di aver cercato di fidarsi della sua compagna, di averle detto in tutti i modi che era l'unica donna. Nel messaggio enigmatico l'imprenditore ha confidato di aver provato a far vivere Elena Morali a mille all'ora e di averle dato stabilità. Successivamente l'ex compagno di Nina Moric con rammarico ha dichiarato: "Posso dire di averci provato. Ho sicuramente provato a cambiare un'indole pericolosa in primis per lei ma anche per me". Favoloso ha aggiunto di avere sopportato di tutto, di avere provato a dimenticare e di aver portato la sua donna ovunque pur di renderla felice.

Prima di concludere la storia su Instagram, Luigi Favoloso ha detto di essere stato denunciato per sequestro di persona dall'ex compagno della Morali. Il fatto sarebbe accaduto prima che la coppia partisse per Lampedusa. Stando a quanto riportato da Luigi, l'ex fidanzato di Elena si sarebbe insospettito perché la 30enne da diversi giorni non rispondeva a dei messaggi e a delle telefonate.

Infine, l'imprenditore campano ha detto di avere amato Elena Morali ma forse non è stato abbastanza.

Nonostante il lungo messaggio dell'ex gieffino, i motivi della rottura non sono stati resi noti. Tuttavia non è escluso che l'ex coppia non venga invitata nel salotto di Barbara D'Urso per fare chiarezza, dal momento che la loro relazione è nata davanti ai riflettori.

La risposta di Elena Morali

Dopo le parole rilasciate da Luigi Favoloso, Elena Morali ha postato un messaggio sul suo account. La giovane ha scritto: "Se solo io potessi parlare. No comment, davvero". Le affermazioni della 30enne lascerebbero pensare che le cose non stiano affatto come abbia detto il suo ex compagno Luigi.

Prima della rottura Elena e Luigi avevano trascorso un'estate romantica. Dopo il periodo di lockdown, la coppia si era regalata dei giorni di vacanza in numerose località marittime dell'Italia. Sembrava andare tutto bene tra i due, ma poi evidentemente qualcosa è andato storto.