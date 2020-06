Elena Morali è nata a Ponte San Pietro, in provincia di Bergamo, il 28 gennaio del 1990. Con i suoi genitori ha sempre avuto un rapporto conflittuale e in un’intervista a Verissimo aveva raccontato: “Hanno preteso da me sempre il massimo, negli sport e a scuola. Volevo arrivare alla finale dell’Isola dei Famosi per loro, per renderli orgogliosi di me. Ma mi hanno detto che lo sono lo stesso”. Ha una sorella di nome Chiara, che è stato oggetto di Gossip durante il trono di Giovanna Abate a Uomini e Donne. Pare infatti che un corteggiatore della tronista, Alchimista, le mettesse parecchi like su Instagram, per alcuni forse per andare in cerca di visibilità.

Il suo debutto in tv

Elena Morali ha sempre voluto far parte del mondo dello spettacolo. Da giovanissima ha iniziato facendo la modella, per poi debuttare in televisione come valletta nel programma Matricole e meteore, condotto quell’anno da Nicola Savino e Juliana Moreira. Il successo, però, arriva nel 2010 con la partecipazione al reality La pupa e il secchione.

Successivamente entra nel cast di Colorado: inizialmente nel ruolo di ballerina, fino poi a prendere parte ad alcuni sketch. Per anni, però, il suo obiettivo è staro quello di prendere parte all’Isola dei famosi e ci riesce nella tredicesima edizione. Elena fa il suo ingresso durante la seconda settimana, mentre viene eliminata sette giorni prima della semifinale.

Dopo la sua esperienza in Honduras, fa anche un fugace debutto nel mondo delle soap, infatti prende parte a un segmento di Beautiful. La notizia viene data proprio da Katherine Kelly Lang, l’interprete di Brooke Logan.

Le relazioni sentimentali di Elena Morali

Elena Morali è una delle protagoniste del gossip nostrano.

Già nel 2010, subito dopo il successo con La pupa e il secchione, ebbe una storia con Renzo Bossi, figlio del più famoso Umberto.

Dal 2012, invece, è stata insieme al campione di motociclismo Jorge Lorenzo, conosciuto durante il Rally di Monza. In merito a quella storia Elena aveva dichiarato: “Potrei mettere su famiglia con lui, è una prospettiva in cui credo sempre di più”, ma la storia tra loro finì.

Successivamente è arrivata, nell’estate del 2013, la storia con il rapper Guè Pequeno. I due vennero paparazzati per la prima volta dal settimanale Oggi. La loro relazione finì nel gennaio del 2014.

Con l’arrivo di Elena a Colorado, all’inizio del 2016, Elena si mette insieme al comico Gianluca Fubelli, noto con lo pseudonimo di “Scintilla". La loro storia inizia a vivere i primi momenti di difficoltà proprio durante la partecipazione della ragazza all’Isola dei famosi: ai tempi indiscrezioni parlavano di un flirt con Marco Ferri, altro concorrente del reality. Tra Fubelli e la fidanzata era previsto anche un matrimonio, improvvisamente saltato. Elena Morali aveva spiegato durante un’ospitata da Barbara d'Urso a Pomeriggio cinque: “Lui ha 45 anni e voleva un matrimonio e dei figli, mentre io volevo godermi tutto con calma”.

Il matrimonio con Luigi Favoloso

Durante la relazione con Gianluca Fubelli, la ragazza ha avuto una storia con Daniele Di Lorenzo. Non si parla di tradimento, in quanto la coppia stava vivendo una relazione aperta. È stata la stessa Morali a confessarlo durante una puntata di Pomeriggio cinque e questa situazione è andata avanti per un anno. Di Lorenzo ha anche proposto a Elena di convolare a nozze, ma lei ha rifiutato e alla fine la ragazza ha terminato la storia con tutt’e due.

La svolta sentimentale arriva ai primi del 2020, quando Elena inizia a fare coppia fissa con Luigi Favoloso. A mettere zizzania tra i due, però, ci ha pensato l’ex di Favoloso, Nina Moric. Quest’ultima, durante una puntata di Live - Non è la d’Urso, ha dichiarato di aver ricevuto una telefonata di Elena, in cui le diceva di stare con Favoloso solo perché ha ricevuto dei ricatti da parte di quest’ultimo.

Elena Morali ha negato tutto e anche se la loro relazione ha vissuto degli alti e bassi, i due si sono sposati a Zanzibar con un rito masai, con la promessa di ripetere le nozze in Italia.