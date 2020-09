La fiction Mare fuori andrà in onda mercoledì 30 settembre su Rai 2 in prima serata con la seconda puntata diretta da Carmine Elia. La Serie TV ha esordito il giorno 23 e prevede un totale di sei puntate formate da 12 episodi. Nel cast ci sono, tra gli altri, Massimiliano Caiazzo, Valentina Romani, Carolina Crescentini, Carmine Recano, Ar Tem, Giacomo Giorgio, Nicolas Maupas, Anna Ammirati, Vincenzo Ferrera e Antonio De Matteo

Le anticipazioni della seconda puntata riportano dell'ingresso in carcere di Naditza, mentre Carmine avrà il timore che Ciro possa togliergli la vita per vendicare la morte di Nazzario Valletta.

Anticipazioni terzo episodio: 'Ogni famiglia ha le sue regole'

Nel terzo episodio che aprirà la seconda puntata di Mare fuori si assisterà all'ingresso in carcere di un nuovo personaggio, Naditza (Valentina Romani). La giovane preferirà farsi arrestare piuttosto che arrendersi al destino che i suoi familiari hanno deciso per lei: darla in sposa in cambio di denaro ad un cugino più grande di 20 anni. Naditza sarà brava a suonare il pianoforte come Filippo (Nicolas Maupas) e farà una scommessa con le altre detenute: in pochi giorni farà perdere la testa a Filippo.

Ciro (Giacomo Giorgio) bramerà vendetta per la morte di Nazzario Valletta che è stato assassinato da Carmine (Massimiliano Caiazzo). Questi ormai sentirà il peso della minaccia che incombe su di lui e si ritroverà proprio in quella situazione che avrebbe voluto evitare: diventare un detenuto già condannato a morte.

Filippo nel penitenziario cercherà di recuperare i rapporti con Ciro e i suoi uomini, e arriverà anche a vantarsi di essere finito in prigione per essersi macchiato di un delitto d'onore nei confronti di un infame. Quando Pino 'O Pazzo (Ar Tem) si renderà conto che Filippo ha mentito, le cose per lui peggioreranno ulteriormente.

Spoiler quarto episodio: 'Chi trova un amico trova un tesoro'

Il quarto episodio in onda il 30 settembre avrà come protagonista femminile Viola (Serena De Ferrari), una giovane dal carattere freddo che dovrà scontare una pena per omicidio. Avrà una personalità piuttosto carismatica che affascinerà anche Ciro.

Nad entrerà in conflitto con la nuova arrivata e cercherà di liberare le altre detenute dalla soggezione psicologica verso di lei.

Carmine troverà Nina (Greta Domenica Esposito) nella sala colloqui: quest'ultima lo informerà che presto diventerà padre.