Come mai Mario Balotelli ha immediatamente smentito Dayane Mello nei racconti che ha fatto al GF Vip sul loro rapporto? Stando alle indiscrezioni che hanno riportato Vicolo delle News e Very Inutil People, il calciatore starebbe cercando di difendere la sua attuale fidanzata, una ragazza che il pubblico di Uomini e donne conosce molto bene. Mentre su Canale 5 si parlava del flirt che ha avuto anni fa con la modella brasiliana, "Super Mario" veniva beccato a Taormina in compagnia di Alessia Messina.

I tweet di Balotelli sul GF Vip, poi cancellati

Ci sarebbe una spiegazione più che logica alle forti parole che usato Mario Balotelli pochi giorni fa per smentire i racconti di Dayane Mello sul loro passato insieme.

"Basta bugie anche nella casa, io faccio la mia vita. Lasciatemi in pace", aveva twittato il calciatore dopo aver saputo cosa aveva dichiarato la concorrente del GF Vip sulla loro storia d'amore finita.

Anche se questo sfogo è stato rimosso dallo stesso attaccante, nel corso della diretta del reality di ieri è stato mostrato sia alla brasiliana che a Enock Barwuah, il fratello del campione della Nazionale.

A riprova del fatto che "Super Mario" è un affezionato telespettatore del format di Canale 5, ci sono altri polemici tweet che ha scritto il 18 settembre mentre andava in onda la seconda puntata.

"Enock, come stai? Sai che quando uscirai, per le ca.... che stai dicendo in compagnia ti apro come un'anguria?

", "Enock a Denis Dosio fallo svegliare che vive nel mondo dei balocchi", questi sono solo due dei messaggi che ha postato alcune ore fa Mario sul suo profilo prima di decidere per l'ennesima volta di rimuoverli.

Balotelli allontana la Mello perché ha un'altra ragazza

I tweet più interessanti, però, sono quelli che Mario ha scritto per commentare la dichiarazione d'amore che Dayane Mello gli ha fatto dalla casa del GF Vip.

"La mia ragazza ti saluta e ti aspetta anche lei con le pistole", ha digitato l'attaccante ieri sera sul suo account personale.

Oltre ad ammettere per la prima volta di essere fidanzato, alcune ore fa Balotelli ha rivolto un altro interessante messaggio alla modella brasiliana con la quale ha avuto un flirt molti anni fa.

"Prega Dio che io non venga mai a trovarti lì dentro, perché arrivo con le sciabole", ha scritto il calciatore in riferimento all'episodio in cui la gieffina ha detto che se lui dovesse entrare in casa per fare una sorpresa ad Enock, lei scapperebbe perché la sua presenza la imbarazza e le fa battere forte il cuore.

Alessia Messina presunta nuova fiamma di Balotelli

La ragazza che Mario ha citato in un tweet poi rimosso dal suo profilo, secondo alcuni blog sarebbe un'ex protagonista di Uomini e Donne.

Very Inutil People, ad esempio, ha pubblicato le prove che dimostrerebbero la relazione in corso tra Balotelli e Alessia Messina, ex corteggiatrice e scelta del tronista Amedeo Andreozzi. In questi giorni i due si trovano a Taormina (la giovane è di origini siciliane), e sui social network ci sono foto con i fan che confermano questo pettegolezzo.

Anche se stanno bene attenti a non apparire mai uno accanto all'altro, è evidente che l'attaccante della Nazionale e la bella influencer si stanno frequentando: lui, infatti, commenta con l'emoticon del fuoco moltissimi scatti che lei ha postato di recente su Instagram (come ha fatto notare Vicolo delle News).

Qualche giorno fa, invece, pare che Mario e Alessia fossero insieme vicino Brescia: la ragazza ha pubblicato una Stories nella quale si vedeva mezzo volto del suo accompagnatore (un giovane di colore che somiglia moltissimo a Balotelli), ma poi l'ha cancellata.