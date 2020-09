A poche ore dall'inizio di una nuova edizione di Ballando con le Stelle, Raimondo Todaro ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Di Più. Il ballerino originario di Catania è tornato a parlare della fine del matrimonio con Francesca Tocca. Il 33enne ha ribadito che alla base dell'addio non c'è stato alcun tradimento; al contrario tra i due non funzionava più.

'Francesca è una donna meravigliosa'

Nei mesi scorsi, Raimondo Todaro è finito al centro del gossip per la fine del matrimonio con Francesca Tocca. Dal momento che la ballerina professionista di Amici aveva intrapreso una relazione con l'allievo della scuola Valentin Dumitru, le malelingue avevano ipotizzato un tradimento.

A distanza di mesi il 33enne siciliano è tornato a fare chiarezza sui motivi che hanno portato i due coniugi alla rottura. Al settimanale Di Più Raimondo Todaro ha dichiarato: "Di punto in bianco eravamo diventati fratelli, marito e moglie non lo eravamo più da tempo". Il maestro di Ballando con le Stelle ha spiegato che le cose all'interno della coppia non funzionavano più da mesi: il bene che i due coniugi provavano l'uno nei confronti dell'altra non bastava più per tenere in piedi una relazione. Dunque, dal racconto dello sportivo alla base della rottura non c'è stata la presenza di nessun terzo incomodo.

Raimondo dopo la fine del matrimonio ha trovato una casa a 500 metri di distanza da quello dove abita la sua ex moglie.

I due sono rimasti in buoni rapporti anche perché dalla loro unione è nata una bambina di nome Jasmine, che oggi ha sette anni. Todaro ha precisato di essersi arrabbiato nei mesi scorsi, perché la madre di sua figlia veniva descritta come una "poco di buono". Inoltre, il ballerino del dance show di Rai 1 ha detto che non è stato facile dire addio a Francesca Tocca.

I due ex coniugi se tornassero indietro non terrebbero più segreta la fine del matrimonio, poiché i rumors hanno inventato dei triangoli amorosi inesistenti: a sapere dell'addio erano solamente i famigliari e gli amici più stretti. Todaro infatti, ha precisato nell'intervista: "Io e Francesca abbiamo chiesto la più totale riservatezza".

Prima di concludere l'intervista con il magazine Di Più, Raimondo Todaro ha fatto sapere di non voler commentare la relazione naufragata tra Francesca Tocca e Valentin. L'unica cosa che si è sentito di fare il maestra di Ballando con le Stelle è quella di augurare il meglio alla sua ex moglie: "Francesca è una donna meravigliosa".

Raimondo si dichiara single

Raimondo Todaro è pronto a scendere in pista con Elisa Isoardi. Fin da subito i due hanno mostrato di avere un certo feeling. Sebbene, Elisa e Raimondo sono stati paparazzati per le vie di Roma mentre si scambiavano un bacio, il danzatore siciliano ha dichiarato di essere un papà single. Dopo la fine del matrimonio con Tocca, il 33enne vorrebbe andarci con i piedi di piombo.

Tuttavia al settimanale Di Più, Raimondo non ha escluso nulla in futuro: "Trovo Elisa una bellissima ragazza, simpatica e piena di vita". Al contrario il flirt con la web influencer Paola Leonetti è durato solamente qualche settimana.