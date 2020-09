Lolita Casado è uno dei personaggi più amati di "Una vita", la soap opera di punta delle reti Mediaset. Il personaggio è interpretato da Rebeca Alemany, la quale divide la passione per la recitazione con il flamenco.

Chi è Rebeca Alemany, Lolita della soap opera Una vita

Lolita è interpretata da Rebeca Alemany. L'attrice è nata 29 anni fa ad Alicante, una ridente cittadina della Spagna. Fin da bambina ha avuto un debole per la recitazione, il ballo ed il canto. A 16 anni, si è iscritta ad una scuola di recitazione ed ha seguito alcuni corsi presso l'Accademia Drammatica di Murcia, dove ha dimostrato tutto il suo talento.

Poco dopo, Rebeca si è trasferita a Madrid per avere maggiori sbocchi lavorativi. Infatti, non le sono mancate occasioni in serie tv e teatro tra cui Reuniones (2016) e Telepasión española. Tuttavia, deve la sua notorietà all'entrata nel cast di "Una vita", dove dal 2015 presta il volto alla simpatica Lolita Casado apprezzata da tutti quanti per il suo temperamento e schiettezza.

Lolita da domestica a moglie di Antonito Palacios

Tra i personaggi più amati di Una vita c'è senz'altro Lolita Casado, interpretata da Rebeca Alemany. Fin dall'inizio i fan hanno ammirato la sua forza e la sua dolcezza. Il personaggio, infatti, ha da sempre dimostrato di avere la testa sulle spalle e il suo comportamento risoluto con gli uomini, tanto da non accettare compromessi sul lavoro.

Nel corso delle stagioni della soap opera la donna ha conquistato il cuore di Antonito Palacios, che l'hanno portata a lasciare gli abiti da domestica per vestire quelli della moglie del primogenito di Ramon. Nella quinta stagione attualmente in onda su Canale 5, Lolita appenderà di essere in dolce attesa di un bambino mentre in Spagna entrerà in crisi per colpa di una sbandata di Antonito con Natalia Quesada.

L'attrice prende lezioni di flamenco da molti anni

Per quanto riguarda la vita privata, Rebeca è molto riservata. Tuttavia condivide l'amore per gli animali e la natura con i suoi colleghi di set come Marc Parejo (Felipe Alvarez Hermoso) e Juanma Navas (Ramon Palacios). Ama viaggiare durante il tempo libero e prendersi cura del suo cane e del suo asinello come dimostrato in alcuni scatti apparsi sul suo profilo Instagram.

Inoltre, ha una grande passione per il ballo, tanto da prendere lezioni di flamenco da molti anni. È una fan di Raffaella Carrà, che la porta ad intrattenere gli amici cantando le sue canzoni alla chitarra. Giornalista ed autrice, Alemany ha preso parte a tante rappresentazioni teatrali e serie tv. Inoltre, è una donna dal carattere forte e dallo spiccato senso della giustizia. Infine, l'attrice condivide con il suo personaggio in "Una vita" la facoltà di sdrammatizzare le tante avversità che l'esistenza le pone davanti.