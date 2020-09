Ieri sera è andata in onda la prima puntata del Grande Fratello Vip 5, il reality show condotto da Alfonso Signorini tornato in onda dopo la pausa estiva. Diversi concorrenti famosi sono entrati all'interno della casa più spiata d'Italia, pronti a mettersi in gioco per vivere questa avventura che si preannuncia particolarmente scoppiettante. Per chi non avesse potuto seguire il primo appuntamento di questa edizione in diretta televisiva su Canale 5, da oggi, 15 settembre, potrà rivedere il reality show in replica streaming accedendo al portale gratuito del gruppo Mediaset.

Grande Fratello Vip 5, la replica della prima puntata in streaming online

Nel dettaglio, per riguardare la prima puntata del Grande Fratello Vip 5 basterà collegarsi al sito web MediasetPlay.it e accedere alla sezione dedicata interamente al reality condotto da Alfonso Signorini.

In questo modo, infatti, sarà possibile rivedere sia l'intera puntata d'esordio di questa quinta stagione che le clip con i momenti salienti.

Sarà possibile rivedere la prima puntata del GF Vip 5 anche in replica su La 5: la messa in onda è prevista per questa sera, martedì 15 settembre, a partire dalle 21:25 circa. In questo modo non si arriverà impreparati alla seconda puntata del reality show, in programma già per questo venerdì 18 settembre sempre in prime time su Canale 5.

Tra gli appuntamenti quotidiani per seguire le vicende dei concorrenti, c'è anche quello con il daytime in programma su Canale 5 alle 16:10 e su Italia 1 sia alle 13:00 che alle 18.

Prime liti al Grande Fratello Vip 5: Patrizia De Blanck vs Tommazo Zorzi

Il ritorno del Grande Fratello Vip ha subito entusiasmato il pubblico da casa e sui social. L'hashtag del reality ha conquistato nel giro di pochissimi minuti la vetta della classifica dei trend topic della serata. Tra gli ingressi particolarmente apprezzati menzioniamo quello della contessa Patrizia De Blanck, che subito si è resa protagonista di uno scontro con Tommaso Zorzi.

L'influencer che gode di una buona fama sui social, in un'intervista al settimanale 'Chi', ha definito la contessa una ''nobile decaduta'' e quando ieri sera si sono visti in casa, Patrizia lo ha subito attaccato dandogli dello ''str...'' in diretta televisiva.

E poi ancora particolarmente teso è stato l'incontro tra Massimiliano Morra e Adua Del Vesco.

I due attori, che in passato sono stati fidanzati, si sono rincontrati all'interno della casa più spiata d'Italia a distanza di due anni dalla fine turbolenta della loro storia d'amore. Le cose tra di loro, infatti, non sono andate nel migliore dei modi e Adua nel rivedere il suo ex fidanzato, non ha fatto proprio dei salti di gioia.