Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione sono finiti al centro dei Gossip in rete in questi giorni, per via di rumors riguardo ad una loro possibile partecipazione all’interno della quinta edizione del GF Vip. La notizia riguardo alla presenza nel reality di Cerioli e della Cirrincione, al momento, non è ufficiale. Andrea e Arianna non sarebbero l'unica coppia di Uomini e donne a partecipare alla nuova edizione del Grande Fratello, perché potrebbero essere nel cast anche i Damellis.

Andrea Cerioli e la fidanzata Arianna Cirrincione potrebbero partecipare al GF Vip 5

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione sono una coppia molto amata dal pubblico, nata all'interno di Uomini e Donne.

Il popolare influencer aveva rinunciato a continuare la sua esperienza da tronista, all’interno del dating show perché aveva avuto un colpo di fulmine appena aveva visto la sua corteggiatrice Arianna, scegliendola dopo poche puntate. Andrea non sarebbe alla sua prima esperienza all'interno di un reality show, avendo già partecipato al Grande Fratello nel 2013. In seguito aveva partecipato a Uomini e Donne come tronista nell'edizione del 2014/2015, abbandonando prima della scelta il programma, non riuscendo ad arrivare alla scelta fra Sharon e Valentina. La nuova fidanzata di Andrea, che è insieme a lui da circa un anno e mezzo, sarebbe invece alla sua prima partecipazione ad un reality.

Giulia De Lellis e Andrea Damante potrebbero essere nel cast del GF Vip 5

Oltre ad Andrea Cerioli ed Arianna Cirrincione, ci sarebbe un'altra coppia nata all'interno del programma televisivo di Maria De Filippi che potrebbe entrare nella casa più spiata d'Italia: i Damellis. Giulia De Lellis e Andrea Damante sono ritornati insieme da qualche mese, dopo essersi lasciati per via dei tradimenti del dj veronese ai danni dell'influencer romana.

Al termine delle rispettive relazioni con Claudia Coppola e Andrea Iannone, fra Giulia e il Dama è tornato il sereno. Dopo la fine della quarta edizione del GF Vip, il conduttore Alfonso Signorini aveva espresso il suo desiderio di avere fra gli opinionisti in studio la scrittrice de 'Le corna stanno bene su tutto', ma negli ultimi giorni, sembra aver preso piede l'ipotesi di un'ingresso della coppia formata da Giulia e Andrea.

Entrambi non sarebbero alla prima partecipazione all'interno dell'edizione Vip del reality, in quanto l'ex tronista era già entrato nella casa durante la prima edizione, mentre la fidanzata aveva partecipato alla seconda edizione. Non resta che attendere la comunicazione ufficiale del cast, per vedere se le due coppie nate a Uomini e Donne, faranno parte della quinta edizione del GF Vip.