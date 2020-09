Soleil Sorge è finita nuovamente al centro del Gossip, l'influencer italo-americana è stata avvistata in compagnia di Gianmaria Antinolfi. Come riportato dalla rivista Chi diretta da Alfonso Signorini, i due avrebbero mostrato una certa complicità e si sarebbero diretti a casa della Sorge.

Soleil paparazzata con un altro ex della Rodriguez

Nelle scorse settimane, si era parlato di un presunto flirt tra Soleil Sorge e Andrea Iannone. I due erano stati avvistati insieme in Sardegna, ma la diretta interessata in una lunga intervista rilasciata al settimanale Chi aveva spiegato che tra i due non c'era feeling.

Inoltre, l'ex naufraga de L'Isola dei Famosi aveva detto di non non volere alcun legame con un ex fidanzato della sua ex cognata.

A distanza di qualche settimana, però, Soleil sembra esserci caduta nuovamente. Questa volta la 26enne è stata avvistata in compagnia dell'imprenditore campano Gianmaria Antinolfi. Come riportato dal settimanale Chi, i due sarebbero stati visti in atteggiamenti confidenziali. Le immagini parlano di grandi sorrisi, abbracci e baci sulla guancia. Ma non è finita qui, perché i paparazzi hanno notato che la presunta coppia si dirigeva verso la casa della Sorge. Il magazine diretto da Alfonso Signorini ci tiene a precisare che Soleil e Gianmaria erano soli. Al momento non è chiaro se stia nascendo una nuova coppia, starà ai due diretti interessati confermare o smentire i pettegolezzi di gossip sul loro conto.

Ricordiamo che nei mesi estivi, Gianmaria Antinolfi era finito sulle pagine della cronaca rosa per la breve relazione con Belen Rodriguez. I due prima avevano trascorso una serata di festeggiamenti in occasione del compleanno dell'imprenditore, poi si era dedicati qualche giorno di vacanza in una villa di Capri: ed è proprio in quel luogo che era scoccato il primo bacio tra la showgirl argentina e il campano.

Belen ritrova la serenità con Antonino Spinalbese

Dopo la breve frequentazione con Gianmaria Antinolfi, Belen Rodriguez sembra che abbia ritrovato la serenità con Antonino Spinalbese. I due da quando si sono conosciuti in modo del tutto casuale sembrano essere diventati inseparabili. Belen e la sua nuova fiamma hanno passato il Ferragosto insieme e hanno continuato la conoscenza a Milano.

L'hayrstilist lombardo sembra fare sul serio con la showgirl argentina, tanto che in occasione dei suoi 36 anni le ha fatto una festa a sorpresa. Antonino avrebbe chiesto a tutti gli invitati di indossare una maglia bianca e dei jeans scuri. Dalle numerose Instagram Stories pubblicate da Cecilia, Belen e Antonino non si sono mai divisi tra balli, canti e baci.