Una storia su Instagram che manda in visibilio i fan, quella pubblicata da Can Yaman nella giornata del 23 settembre. L'immagine di un copione che annuncia il prosieguo delle riprese di Bay Yanlış, la serie romantic comedy turca con protagonista lo stesso Can e Özge Gürel.

Prosegue la produzione di Bay Yanlış

Nella giornata del 14 settembre Fox Turchia, tramite una spot pubblicato anche sui social, aveva annunciato la presenza di Bay Yanlış nel palinsesto 2020/2021. Si pensava a una seconda stagione, ma in realtà sarà solo un prosieguo della prima. Infatti, mercoledì 23 settembre Can Yaman ha pubblicato una storia su Instagram in cui mostra il copione del suo personaggio Özgür Atasoy, riguardante lo script del 14esimo episodio.

Ebbene sì, per il momento è prevista la messa in onda dei 13 episodi e l'ultimo andrà in onda venerdì 25 settembre alle ore 20 (fuso orario turco, Gmt+3) su Fox Turchia. Al momento non è stata ancora ufficializzata la data di messa in onda o il numero di episodi che verranno prodotti, ma secondo alcune indiscrezioni (come scrive il portale Best Movie) potrebbero essere prodotti circa sette episodi, per arrivare a un totale di 20, a quanto pare il numero perfetto per esportare la Serie TV anche all'estero.

In Bay Yanlış è presente anche Anıl Çelik, il 'CeyCey' di DayDreamer - Le ali del sogno

In Bay Yanlış, oltre a Can Yaman e Özge Gürel, sono presenti alti volti noti al pubblico italiano, come quello di Anıl Çelik, il simpatico e ansioso "CeyCey" di DayDreamer - Le ali del sogno, che all'interno delle serie targata Fox interpreta il ruolo di Emre Eren, barista del locale di cui Özgür Atasoy (interpretato da Can Yaman) è proprietario.

Intanto, venerdì 25 settembre andrà in onda l'ultima puntata (almeno per questa prima tranche) di Bay Yanlış. Le anticipazioni del 13esimo episodio raccontano che Özgür ed Ezgi (interpretata da Özge Gürel), dopo essere usciti dalla prigione, avranno modo di parlare con i rispettivi amici, soprattutto Deniz (Cemre Gümeli) dirà a Ezgi che secondo lei Özgür le sta preparando una sorpresa: il ragazzo potrebbe chiederle di sposarlo.

Özgür ed Enzi impegnati con l'addio al celibato e nubilato

Infatti sarà così: Özgür farà la proposta a Ezgi e la ragazza risponderà di sì. Così la coppia sarà impegnata con i rispettivi addii al celibato e al nubilato. Le ragazze festeggeranno in maniera abbastanza tranquilla, mentre la festa dei ragazzi sarà un po’ noiosa, ma ci penseranno tre ballerine a movimentare la serata.

Solo che le ragazze decideranno di vedere come procede l’addio al celibato di Özgür e rimarranno pietrificate quando vedranno le tre ballerine “all’opera”.