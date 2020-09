Soleil Sorgè ha rotto il silenzio sul presunto flirt con Andrea Iannone. L'ex naufraga de L'Isola dei Famosi ha ammesso di aver visto il pilota della MotoGp, ma ha precisato di non avergli mai dato spago per rispetto della famiglia Rodriguez. Inoltre, l'influencer ha etichettato Iannone come una persona che è in cerca di visibilità.

La versione dei fatti su Iannone

Soleil Sorgè ha rilasciato un'intervista al settimanale Chi. L'influencer italo-americana ha fatto chiarezza sugli incontri avvenuti in Sardegna con Andrea Iannone. La 25enne ha precisato che il pilota della MotoGp e lei si sono ritrovati ospiti nella stessa villa di un amico.

Per tutti i due giorni Andrea sarebbe stato galante nei suoi confronti e lo avrebbe visto interessato alla sua compagnia. Secondo il racconto di Soleil, i due si sono ritrovati sullo stesso volo per Milano ed è li che sarebbero stati paparazzati insieme.

Nell'intervista l'ex naufraga de L'Isola dei Famosi ha descritto lo sportivo originario di Vasto come una persona interessata alla visibilità: "Penso sia stato risucchiato da questo meccanismo". Secondo Soleil, un uomo che è stato con Belen Rodriguez poco dopo non può stare insieme ad una persona come Giulia De Lellis: "Lei non c'entra niente con Belen. L'unico filo conduttore è la popolarità".

Prima di archiviare il capitolo legato ad Andrea Iannone, Soleil Sorgè ha lasciato intendere di aver rifilato un due di picche al pilota: "Non c'è feeling e io non ho mostrato interesse".

Poi, la 25enne ha tagliato corto: "Non starei mai con uno che è stato con la mia ex cognata".

Il rapporto con la famiglia Rodriguez

Durante l'intervista con il magazine Chi, Soleil Sorgè è tornata a parlare anche del rapporto che ha con la famiglia Rodriguez. Nonostante l'addio con Jeremias, l'influencer ha dichiarato di adorare Cecilia e di essere vicina caratterialmente a Belen.

La famiglia è stata molto felice per come Soleil abbia cambiato in meglio Jeremias: "Mi hanno ringraziata".

In merito alla tanto discussa relazione con il maschio di casa Rodriguez, la 25enne ha ammesso di essere stata molto innamorata dell'argentino. La relazione è giunta al capolinea per via di alcuni problemi personali.

Al giornalista di Chi Soleil ha spiegato che Jeremias, dopo aver visto gli scatti con Iannone, non l'ha chiamata ma ha smesso di seguirla su Instagram: "Avevo conosciuto Andrea con lui, al Mugello".

La stoccata a Luca Onestini

Prima di concludere l'intervista con il settimanale diretto da Alfonso Signorini, Soleil Sorgè ha lanciato l'ennesima stoccata al suo ex Luca Onestini. Secondo l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, il modello non sarebbe mai stato attratto da lei: "Era solo interessato alla visbilità".

Infine, l'influencer italo-americana ha spiegato che l'ennesimo Gossip sul suo conto ha solamente danneggiato la sua immagine lavorativa. Soleil ha spiegato che nel lavoro vuole emergere per le sue qualità e non per essere stata fidanzata con Jeremias Rodriguez, Marco Cartasegna o Luca Onestini.

La giovane ha concluso la sua intervista ribadendo di non voler far parte di quelle persone che sono diventate popolari solo tramite la cronaca rosa.