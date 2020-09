Colpo di scena per Elisa Isoardi a pochi giorni dal debutto nelle vesti di concorrente a Ballando con le Stelle 2020. La conduttrice in queste settimane ha ripreso gli allenamenti con il suo maestro Raimondo Todaro, per prepararsi al meglio in vista della prima puntata dello show condotto da Milly Carlucci, in programma sabato 19 settembre su Rai 1. Tuttavia questa mattina, sulla sua pagina ufficiale Instagram, la Isoardi ha postato delle stories dove ha annunciato di essere dovuta andare in ospedale per dei controlli prima dell'inizio della trasmissione.

Ballando con le stelle 2020, Elisa Isoardi in ospedale: 'Raimondo mi manchi'

Nel dettaglio, la bella Elisa ha postato una serie di brevi filmati dove annunciava ai suoi fan che questa mattina non si è recata all'Auditorium Rai per le consuete prove di Ballando con le stelle, bensì in ospedale e ha inquadrato l'ingresso del Concordia Hospital di Roma.

Elisa Isoardi ha annunciato di doversi sottoporre ad una risonanza, aggiungendo che spera di poter tornare al più presto sul set dello show di Milly Carlucci per riprendere le prove. Il motivo di tale controllo medico? La conduttrice ha affermato di essersi 'strappata'.

Immancabile poi un saluto al suo fedelissimo compagno di avventura a Ballando con le stelle. Nelle stories, infatti, Elisa ha ammesso che le manca molto il 'suo' maestro Raimondo Todaro. 'Non vedo l'ora di vederti', ha chiosato la conduttrice, che in queste settimane ha postato sui propri canali social diverse stories che la ritraevano proprio con il suo maestro di ballo.

Insomma sembrerebbe proprio che tra Elisa e Raimondo si sia creata una perfetta sinergia e un'ottima alchimia che sembra promettere molto bene per le dinamiche dello show del sabato sera di Rai 1.

Tra i nuovi concorrenti di Ballando con le stelle anche Alessandra Mussolini e Paolo Conticini

Per quanto riguarda il cast di Ballando con le stelle 2020, questa nuova edizione dello show di Milly Carlucci (che dovrà vedersela con il temutissimo 'Tu si que vales' in onda su Canale 5) potrà contare anche sulla presenza di Alessandra Mussolini, personaggio che ha subito diviso il pubblico sui social.

Inoltre il cast risulta composto dall'attore Paolo Conticini, Ninetto Davoli, Gilles Rocca e Barbara Bouchet.

Confermatissima la giuria capitanata da Carolin Smith che vedrà coinvolti Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino, Guillermo Mariotto e Ivan Zazzaroni. Novità di quest'anno è la presenza di una 'contro-giuria', che al momento vede protagonista Alberto Matano, già conduttore del programma La Vita in diretta sempre su Rai 1.