Nero a metà 2, la Serie TV con Claudio Amendola, tornerà in onda questo giovedì 1 ottobre con la messa in onda della quinta puntata in prima visione assoluta, che si preannuncia ricca di novità e colpi di scena. Gli spoiler rivelano che saranno trasmessi gli episodi numeri 9 e 10 dal titolo "Promesse" e "L'amore e le sue conseguenze". Occhi puntati su Nusco: Carlo e Marta si recheranno da lui e lo troveranno in condizioni a dir poco pietose, al punto da pensare che potesse essere morto. Sarà fondamentale l'arrivo di Alba, grazie alla quale scopriranno che non è così.

Le anticipazioni di Nero a metà 2 quinta puntata: proseguono le indagini su Nusco

Intanto le indagini andranno avanti e si cercherà di capire il motivo per il quale Nusco stesse scappando via. Verrà fuori che il cellulare dell'uomo era stato hacherato e questo dettaglio rappresenterà una vera e propria svolta. In seguito, infatti, si scoprirà che anche i telefoni di Carlo e Malik sono sotto osservazione illecita.

A quel punto, quindi, si sentiranno in pericolo anche se Carlo capirà che c'è qualcos'altro sotto che ancora non è venuto a galla. Intanto Malik si interesserà anche di un altro caso che si preannuncia complicato. Una studentessa è stata ritrovata senza vita nell'appartamento che aveva preso in condivisione con Sahar.

Carlo confessa a Cristina di essere innamorato di Marta

Per Carlo, invece, arriverà il momento di fare i conti con se stesso e con i sentimenti che prova nei confronti di Marta. L'uomo, infatti, deciderà di prendere in mano le redini della sua vita sentimentale e senza farsi troppi problemi, confesserà a Cristina di non amarla più perché prova un forte sentimento nei confronti di Marta.

Come reagirà la donna di fronte a questo durissimo colpo?

E poi ancora nel corso del secondo episodio di questa quinta puntata di Nero a metà 2, le indagini saranno concentrate sul cadavere di un giovane ragazzo rumeno ritrovato all'interno di una discarica. La prima ipotesi sarà che possa essere stato il padre della fidanzato ad ammazzarlo: tuttavia verrà ben presto scartata quando si farà ulteriore chiarezza sul luogo in cui è avvenuta la tragica morte del ragazzo.

Carlo si dichiara a Marta: gli spoiler della quinta puntata di Nero a metà 2

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché verrà fuori che c'è qualcuno che sta spiando (a loro insaputa) Carlo e tutta la sua squadra di lavoro. Nel frattempo l'uomo deciderà di parlare anche con Marta e di metterla al corrente della decisione che ha preso.

Gli spoiler della quinta puntata di Nero a metà 2 dell'1 ottobre rivelano che l'uomo le confesserà di aver lasciato Cristina in segno di rispetto per i sentimenti che ha capito di provare nei suoi confronti. Anche per Alba sarà tempo di verità e così dirà a suo padre di essere riuscita a trovare Clara grazie all'aiuto che le è stato dato da Malik.