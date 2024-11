Nella seconda e ultima stagione di Endless love, Emir cercherà conforto tra le braccia di sua madre Mujgan: ''Mio figlio è morto'', le dirà mentre Zeynep sarà ancora sconvolta per la perdita di Poyraz. In ospedale, la madre di Emir proverà a consolare Zeynep, consumata dai sensi di colpa. Per la prima volta, i telespettatori vedranno emergere il lato fragile di Emir, che non riuscirà a nascondere.

Emir piange sconsolato davanti a Mujgan

Nelle prossime puntate, Zeynep scoprirà di essere incinta di Emir e, nonostante i tanti dubbi, verrà piacevolmente sorpresa dalla sua reazione: Kozcuoglu sarà felicissimo all'idea di diventare padre e sarà disposto a chiudere il capitolo Nihan per concentrarsi sulla sua famiglia.

Il destino però gli giocherà un brutto scherzo.

Zeynep verrà infatti coinvolta in un incidente stradale e verrà portata subito in ospedale. Se lei riuscirà a salvarsi, non sarà così per il figlio che aspetta. Mujgan si precipiterà nella stanza di Zeynep e troverà Emir chinato a terra, sconvolto: "Mio figlio è morto", le dirà Kozcuoglu, in preda alla disperazione". “Sei parte di me, anima mia. Tu sei mio figlio. Per favore, non allontanarti così tanto da me", implorerà Mujgan, in ansia per le condizioni di suo figlio.

''Abbi cura di te, mamma", sussurrerà Emir, dopo essersi alzato con fatica da terra.

Zeynep divorata dai sensi di colpa

Mentre Nihan e Kemal vivranno un breve periodo di felicità, le vite di Zeynep ed Emir verranno distrutte.

Zeynep si incolperà per questa gravidanza interrotta, convincendosi che sia una punizione divina per gli errori che ha commesso. Si sfogherà con Mujgan, accanto a lei nella stanza: "Ora so che ci sono bambini che non vogliono venire al mondo e uno di loro era mio figlio, non voleva venire qui. Non voleva essere qui con noi.

Ha deciso che non era il posto giusto per lui."

“Mi sento come se soffrissi così tanto. Non ho idea di come superarlo',' continuerà Zeynep. Nel frattempo, anche Fehime verrà a conoscenza di quanto successo.

L'impatto psicologico della perdita di un figlio per un uomo

Dal punto di vista psicologico, l'impatto emotivo per la perdita di un figlio può essere devastante anche per gli uomini.

Spesso accade che l'uomo viva una sorta di "dolore silenzioso", non sempre riconosciuto o discusso apertamente, per la difficoltà a esprimere o gestire i propri sentimenti. come tristezza, senso di colpa, rabbia o frustrazione. Ogni esperienza è comunque unica, e la risposta di un uomo al dolore per la perdita di un figlio dipende dal contesto specifico della relazione, dalla comunicazione tra i partner e dalle sue convinzioni personali e culturali.