Terminate le vacanze d'estate, Stefano De Martino ha preso un'importante decisione: lasciare il tetto coniugale e trasferirsi in una nuova casa tutta sua. La fine del matrimonio con Belen Rodriguez, dunque, pare essere definitiva, tant'è che il napoletano ha già cominciato ad arredare il suo appartamento da single. In rete, intanto, si fa dell'ironia sul quello che è accaduto in aereo pochi giorni fa: il conduttore si sarebbe imbattuto prima nell'ex cognata Cecilia e poi in Giulia De Lellis, con la quale avrebbe instaurato un immediato feeling.

Nuova vita per Stefano De Martino dopo la separazione

Le riviste di Gossip hanno sostenuto insistentemente che Stefano De Martino abbia provato a riconquistare l'ex moglie Belen durante l'estate, ricevendo ogni volta un sonoro "due di picche". A conferma del fatto che non c'è nessun riavvicinamento in corso tra i genitori di Santiago, è arrivata la notizia del trasloco che l'ex ballerino sta facendo in una nuova casa a Milano.

Lasciato l'appartamento dove conviveva con la Rodriguez, il napoletano ne ha comprato (oppure preso in affitto) un altro dove si sta trasferendo proprio in questi primi giorni di settembre.

Il presentatore Rai, dunque, pare essersi messo l'anima in pace: la storia d'amore con la showgirl argentina è finita e lui ora è pronto a ripartire da una nuova casa, dal figlio e dal lavoro.

Estate da separati di Belen e Stefano De Martino

La decisione di Stefano di andare a vivere in un nuovo appartamento (che almeno inizialmente ospiterà soltanto lui), non è che la conferma che serviva ai fan per mettersi l'anima in pace: lui e Belen non torneranno insieme.

Il matrimonio dei "DeMartinez" è entrato in crisi già durante la quarantena: quando il ragazzo ha raggiunto Napoli per iniziare a lavorare alla nuova edizione di Made in Sud, le cose tra lui e la moglie pare siano precipitate.

È stata l'argentina ad ufficializzare la separazione dal papà di Santiago con un video pubblicato su Instagram nel quale, col volto visibilmente provato, precisava che lei non ha nessuna colpa se le cose sono andate a finire male.

Da giugno a fine agosto, poi, gli ex coniugi hanno fatto vite separate: la showgirl ha avuto un flirt prima con Gianmaria Antinolfi e poi con Antonino Spinalbese (col quale si vedrebbe ancora), mentre il conduttore Rai si è fatto vedere soltanto con Santiago e con gli amici tra Napoli e Ibiza.

Chi sperava che la Rodriguez cedesse al presunto tentativo di pace di Stefano, rimarrà deluso nell'apprendere che i due non solo non hanno intenzione di riprovarci (pare soprattutto lei non abbia questa volontà), ma che il 31enne si sta trasferendo in una nuova casa da single.

Incontri inaspettati in aereo per Stefano De Martino

Prima che i siti di gossip si occupassero del suo imminente cambio di casa, Stefano De Martino era al centro dell'attenzione mediatica per un'indiscrezione che ha lanciato l'ultimo numero di Oggi.

Il settimanale, infatti, ha riportato i dettagli di un doppio incontro che il napoletano avrebbe avuto in aereo lo scorso 31 agosto, quando è rientrato a Milano dopo le vacanze.

Voci di corridoio, dunque, sostengono che il conduttore e l'ex cognata Cecilia Rodriguez avessero due posti vicini: l'argentina, però, avrebbe invitato il papà di Santiago ad andare a sedersi altrove.

Ad indicare un sedile disponibile al 31enne, sarebbe stata Giulia De Lellis (anche lei sul volo Napoli-Milano). L'influencer e Stefano avrebbero chiacchierato piacevolmente per tutto il tempo, dimostrando con sguardi e risate che tra loro ci sarebbe molto feeling.

Chissà cosa penserà Belen dell'episodio che vede protagonisti sua sorella, l'ex marito e l'ultima fiamma ufficiale di Andrea Iannone (suo ex fidanzato).