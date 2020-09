La soap tv Beautiful continua a tenere compagnia i telespettatori con le puntate in onda nella settimana che va da lunedì 7 a sabato 12 settembre. Secondo le anticipazioni si avvicinerà il momento delle nozze tra Hope e Thomas, con quest'ultimo che escogiterà l'ennesimo piano per far sì che la cerimonia avvenga nel giro di 24 ore. Mentre i preparativi andranno avanti, Liam e Brooke saranno sempre più disperati, visto che non riusciranno a far cambiare idea a Hope. Quest'ultima intanto, nonostante non sia innamorata di Thomas, deciderà di portare avanti la sua decisione per amore di Douglas.

Thomas vuole affrettare i tempi del matrimonio con Hope

Nuovi colpi di scena in arrivo per i fan di Beautiful. Infatti, con il passare delle puntate si avvicinerà sempre di più il momento in cui verrà a galla la verità su Beth. Dando uno sguardo a ciò che andrà in onda nella settimana dal 7 al 12 settembre, si scopre che Liam e Brooke saranno disperati all'idea che Hope sposi Thomas. I due saranno più convinti che mai che la giovane si stia rovinando la vita, ma i loro sforzi per farle cambiare idea sembreranno cadere nel vuoto. Nel frattempo Thomas non si farà scrupoli a utilizzare nuovamente Douglas per raggiungere il suo scopo e sposare Hope il prima possibile.

Beautiful, spoiler: Hope accetta di sposare Thomas in anticipo

Dagli spoiler si evince Thomas arriverà a terrorizzare Douglas, il quale continuerà ad avere incubi notturni e che costringeranno Hope a voler diventare la sua mamma nel più breve tempo possibile. Sarà per tale motivo che lei stessa annuncerà di volersi sposare il prima possibile.

Nel giro di 24 ore i due potrebbero diventare marito e moglie e formare una famiglia insieme al piccolo Douglas. La notizia coglierà impreparati tutti quanti, in particolare Brooke e Liam, già molto provati da tutta la situazione. Intanto Sally vedrà Wyatt e Flo baciarsi e ciò la farà ripensare ai vecchi tempi trascorsi con l'ex fidanzato.

Beautiful, spoiler al 12 settembre: Thomas e Hope pronti per le nozze

Nonostante abbia deciso di affrettare le nozze, Hope non sarà molto convinta del passo che sta per fare. Non è un mistero che la figlia di Brooke non sia innamorata di Thomas, tanto da respingere sino a questo momento tutti i tentativi di approccio del suo promesso sposo. Nonostante ciò la giovane non cambierà idea e sarà pronta a fare da mamma a Douglas. Thomas, intanto, chiederà a Eric di poter celebrare il matrimonio a Villa Forrester e il patriarca accetterà di buon grado. I preparativi dunque avranno un'accelerata, vista la decisione dei promessi sposi di anticipare la data della cerimonia.

Questo e molto altro nelle puntate di Beautiful in onda dal 7 al 12 settembre prossimi, sempre su Canale 5 nel consueto orario delle 13:40.