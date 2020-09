È da poco terminata la messa in onda di una nuova puntata di U&D, quella in cui sono state presentate le due protagoniste del Trono Classico. Sophie Codegoni, in particolare, ha catturato l'attenzione degli spettatori per il suo aspetto forse un po' 'artificiale': sui social network, infatti, in tanti si sono esposti per criticare gli interventi chirurgici ai quali si sarebbe già sottoposta la ragazza ad un'età così giovane.

Pioggia di commenti negativi sulla nuova tronista di U&D

Oggi, mercoledì 9 settembre, sono state presentate le due nuove troniste di Uomini e donne, ovvero le ragazze che assieme a Davide e Gianluca cercheranno l'amore nella prima parte della stagione 2020/2021.

A catturare l'attenzione della maggior parte dei telespettatori, però, è stata soprattutto Sophie Codegoni, la 18enne che poche ore fa si è accomodata sulla poltrona rossa del dating-show assieme alla romana Jessica.

Sulla modella milanese, in particolare, sono stati scritti parecchi commenti di disapprovazione: sui social network, infatti, la giovane è stata aspramente criticata per i ritocchini che avrebbe fatto al viso e al seno in un'età così precoce. "Lei è già rifatta così giovane. Non dimostra 18 anni e non è una cosa positiva", "Non è normale stravolgere i propri connotati a 18 anni", "Siamo ai limiti dell'esagerazione", "Ma che messaggio passa quando in tv si vede una tronista 18enne rifatta?", "Ma a quest'età non potete pensare alla scuola, a iscrivervi all'università o a crearvi una professione?

Perché andare a U&D?", questi sono solo alcuni dei pensieri che gli utenti di Twitter hanno espresso sulla neo protagonista del programma di Canale 5.

Incertezza sull'età di Sophie: la tronista di U&D avrebbe 20 anni

I ritocchini che secondo le accuse avrebbe fatto alle labbra, al naso e al seno (sul web stanno circolando foto del 'prima e dopo' della Codegoni), non sono l'unico argomento che sta tenendo Sophie al centro dell'attenzione mediatica.

Tempo fa, infatti, il blog Very Inutil People ha ipotizzato che la ragazza possa aver mentito sulla sua vera età. Dopo aver scovato lo screenshot di una risposta che la milanese ha dato su Ask nel 2013, si dedurrebbe che non ha 18 anni come ha dichiarato davanti alle telecamere.

A qualcuno che qualche tempo fa le ha domandato se fosse nata nel 2000 o nel 2001, infatti, la modella rispose: "22 dicembre 2000".

Basandosi su questa affermazione, la neo tronista di U&D avrebbe 19 anni, che diventerebbero 20 tre giorni prima del prossimo Natale.

I quattro nuovi tronisti di U&D

Sophie Codegoni è sicuramente la tronista più discussa tra i quattro che sono stati presentati tra ieri e oggi da Maria De Filippi: la modella dello showroom di Chiara Ferragni, infatti, continua a campeggiare sui siti di Gossip per la sua età (potrebbe avere più dei 18 anni dichiarati in televisione) e per i ritocchini che avrebbe fatto al viso e al seno poco più che maggiorenne.

A completare il cast del nuovo Trono Classico di U&D sono due ragazzi e una ragazza che non hanno mai fatto nient'altro davanti alle telecamere: Davide (25 anni, ristoratore pugliese), Gianluca (30 anni, fisioterapista, romano e appassionato di sport e musica) e Jessica (29 anni, mamma di un bimbo di 5 anni, tatuatrice che attualmente lavora alle Poste).

I protagonisti della versione 'giovani' del dating-show, da quest'anno condividono lo studio con le dame e i cavalieri del Trono Over: Roberta Di Padua e Armando Incarnato, infatti, hanno già buttato l'occhio su alcuni corteggiatori del tronisti, non escludendo la possibilità che possano crearsi degli intrecci interessanti tra i due cast del programma.