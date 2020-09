A Tina Cipollari che l'ha etichettata come pazza e stalker, Pamela Barretta ha appena risposto sul profilo Instagram, in cui sono appena stati caricati dei video nei quali dimostra che sarebbe stata l'opinionista a darle il suo numero di telefono tempo fa. La pugliese sostiene di aver inviato un solo messaggio alla bionda vamp ad agosto e di essere fiera di aver smascherato l'ex Enzo Capo a tutela di chi lavora nella redazione del dating-show.

Lo scontro a U&D tra Pamela e Tina

Durante la seconda puntata della nuova stagione di U&D trasmessa l'8 settembre sono stati presentati due dei quattro tronisti, inoltre è andata in onda la discussione tra due ex fidanzati.

Pamela Barretta ed Enzo Capo hanno litigato a lungo davanti alle telecamere: lui ha accusato la pugliese di essere la causa della fine della sua ultima relazione, lei si è difesa dicendo che è stato lasciato perché avrebbe tradito la compagna con una 18enne.

A inserirsi in questo acceso dibattito, è stata Tina Cipollari: l'opinionista si è schierata dalla parte del napoletano, dando alla dama della "pazza" e aggiungendo che non sarebbe riuscita ancora a rifarsi una vita dopo la fine di questo rapporto d'amore. La romana, inoltre, si è lamentata del messaggio a suo parere invadente che la pugliese le ha inviato in estate per sapere cosa si erano detti lei ed Enzo a un evento al quale avevano partecipato entrambi poco tempo prima.

Pamela ha sostenuto che sarebbe stata la collega di Gianni Sperti a darle il numero di telefono nel corso di una festa alla quale erano invitate entrambe lo scorso inverno: la bionda vamp, però, ha negato tutto e ha etichettato Barrretta col termine "stalker".

La presunta prova di Pamela contro l'opinionista di U&D

Subito dopo la fine della puntata di U&D in cui ha litigato sia con Enzo sia con Tina, Barretta ha deciso di esporsi su Instagram per provare a chiarire una volta per tutte la situazione.

In una serie di video che sono stati caricati nelle sue stories, dunque, Pamela si è difesa dall'accusa lanciatale da Cipollari in studio e l'ha fatto mostrando a tutti i suoi follower il biglietto sul quale l'opinionista avrebbe scritto il suo numero di telefono mesi fa.

"Copro il numero per privacy, ma questa è la prova che è stata lei a darmelo. Sono disposta anche a far controllare la calligrafia. Non sono una pazza o una stalker come dice lei. Io le ho mandato un solo messaggio ad agosto, scusandomi anche per il disturbo", ha fatto sapere la dama sui social network.

La collega di Gianni Sperti, dunque, avrebbe rimosso il ricordo dell'incontro a Napoli in cui ha dato il suo cellulare alla pugliese, lo stesso che quest'ultima ha utilizzato per chiedere informazioni su Enzo dopo la loro rottura.

Botta e risposta tra gli ex Enzo e Pamela dopo U&D

La discussione tra Pamela e Tina Cipollari che è andata in onda l'8 settembre a U&D, è iniziata perché l'opinionista si è schierata dalla parte di Enzo nella diatriba che stavano avendo i due ex in studio.

Se Barretta lo accusava di non essere single, come richiesto dal regolamento della trasmissione, l'imprenditore campano sosteneva che l'ex fidanzata era la causa della fine della sua ultima relazione.

Inutile dire che i due non sono riusciti a trovare un punto d'incontro davanti alle telecamere, anzi nei giorni successivi si sono resi protagonisti di un acceso botta e risposta su Instagram: la dama ha etichettato Capo con termini come "finto ricco, bugiardo e sfigato", il cavaliere ha risposto descrivendo la pugliese come un bell'involucro di plastica senza alcuna femminilità.