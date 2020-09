La settimana dal 28 settembre al 2 ottobre sarà carica di suspense per tutti i fan di Una vita. Dopo che Liberto sarà scagionato dalle accuse, Rosina si deciderà a lasciare Acacias per sempre. Temendo di perdere la moglie, Mendez giocherà un'ultima carta per cercare di convincerla a restare con lui. Intanto, la famiglia Palacios ritroverà un po' di serenità con la bottega di nuovo nelle loro mani e il riavvio dei progetti sulle nozze di Carmen e Ramon.

Anticipazioni Una Vita, Ramon mette in guardia Felipe su Genoveva

Le accuse su Liberto cadranno e l'uomo potrà finalmente tornare in libertà. Alfredo non accetterà di buon grado l'esito finale del processo e andrà su tutte le furie arrivando a perdere fiducia in Genoveva.

Bryce convocherà Marcia e dopo averla minacciata pretenderà la sua collaborazione assoluta.

Ramon dopo aver messo in guardia Felipe dall'intraprendere una relazione con Genoveva, riuscirà a riappropriarsi della bottega grazie, in particolar modo, all'anticipo ottenuto dall'assicurazione. Al settimo cielo per la notizia, Antonito annuncerà a sua moglie Lolita che la bottega è nuovamente nelle loro mani e che potrà riaprirla in qualunque momento. Ramon e Carmen, liberi da ogni ostacolo o preoccupazioni si decideranno a ripartire con i progetti del loro matrimonio.

Cinta lascia Emilio

Per Emilio e Cinta la situazione sarà molto instabile. La ragazza, sempre più preoccupata per l'atteggiamento distaccato del suo amato, si abbandonerà allo sconforto assoluto.

Le cose precipiteranno quando Ledesma si presenterà al cospetto dei Dominiguez annunciando di essere il padre della promessa sposa di Emilio! La notizia porterà Cinta a prendere la decisione di troncare la relazione con il giovane Pasamar. Quest'ultimo affronterà Ledesma, ma la madre Felicia cercherà di placare la sua rabbia ricordandogli che non esiste alcuna via di uscita.

Liberto organizzerà qualcosa per convincere Rosina a rimanere ad Acacias

Ignacio, dopo essersi dichiarato a Rosina, riceverà un due di picche dato che la donna lo respingerà. Rosina, in seguito, prenderà una decisione spiazzante che farà tremare Liberto: lasciare Acacias 38 per raggiungere la figlia in Portogallo.

Temendo di perderla per sempre, Liberto la scongiurerà di rimanere nel quartiere. Anche l'amica Susana cercherà di dissuaderla, ma ogni tentativo sembrerà invano.

Un'improvvisa illuminazione coglierà Liberto, il quale proverà a tentare il tutto per tutto pur di non perdere la sua amata Rosina. Nel dettaglio, Mendez organizzerà una sorpresa a sua moglie e coinvolgerà i vicini di Acacias 38. Riuscirà ad ottenere l'effetto sperato o dovrà rassegnarsi e dire addio per sempre all'amata? Infine, Genoveva smaschererà Alfredo confessando a Felipe che suo marito è omosessuale. Sarà così che l'avvocato Alvarez-Hermoso si immetterà sulle tracce dell'amante di Bryce.