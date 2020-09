Il Paradiso delle Signore torna il 25 settembre su Rai 1 con una nuova puntata in prima visione assoluta. Riccardo e Ludovica litigheranno furiosamente, mentre Umberto è in ansia per Adelaide, ancora nelle grinfie del pericoloso Achille.

A casa Cattaneo la freddezza fa da padrona e Federico non ne capisce il motivo. Intanto, Marta e Vittorio ricevono una brutta notizia che spegne le loro speranze, infatti non possono adottare la coppia Anna. La coppia però non si darà per vinta e deciderà di lottare per dare una famiglia alla piccola.

Il Paradiso delle Signore, trama della nuova puntata di venerdì su Rai 1

Agnese e Armando sono orgogliosi di Rocco che, dopo tanta fatica e impegno, sta per ottenere la licenza elementare. Don Saverio, il primo a dare la bella notizia al giovane, si complimenta con lui. Intanto, al Paradiso delle Signore tutto è pronto per il lancio ufficiale della linea di abiti per la prima infanzia ideata da Vittorio.

Marta e Vittorio però non saranno altrettanto felici quando verranno a sapere di non avere i requisiti per potere adottare la piccola Anna. Sarà molto difficile accettare l'idea di separarsi dalla bambina, specie per la donna, che aveva finalmente trovato la sua stabilità dopo un periodo tormentato.

Stando alle anticipazioni della puntata Il Paradiso delle Signore del 25 settembre però, Vittorio e Marta non molleranno la presa. Sono disposti a tutto pur di ottenere l'adozione di Anna e non si fermeranno di certo di fronte alla prima difficoltà.

La scoperta di Federico nell'episodio Il Paradiso delle Signore del 25 settembre

Riccardo e Ludovica hanno un acceso confronto. La giovane Brancia vuole sapere a tutti costi quale sia la meta del viaggio di Umberto, visto che ha fatto le valigie in fretta e furia senza dirle nulla. Riccardo non potrà fare nulla di fronte all'insistenza della futura moglie e finirà per rivelarle che Umberto sta per raggiungere New York.

Umberto deve lasciare al più presto Milano per raggiungere Adelaide e salvarla dal pericoloso Achille. Le ore passano e la contessa rischia di finire male. Prima di partire, Guarnieri informa di quanto scoperto su Ravasi anche la figlia Marta.

Infine, nella puntata Il Paradiso delle Signore in onda su Rai 1 venerdì 25 settembre in prima Tv, Federico sarà messo di fronte ad un'inaspettata verità, capace di dargli le risposte che tanto cercava. Il giovane Cattaneo infatti vedrà Luciano e Clelia baciarsi appassionatamente. Furioso, Federico affronterà il padre, chiedendogli spiegazioni. L'amara scoperta lo ferirà nel profondo, tanto da non credere più nell'amore.