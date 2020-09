Sono avvincenti le anticipazioni di Una vita che giungono direttamente dalla Spagna. Lolita si ritroverà in situazioni sempre più critiche e la sua salute continuerà a vacillare anche dopo aver accettato di fare da cavia alla nuova cura sperimentale. Antonito si dispererà sempre di più e sarà convinto che per sua moglie non ci sarà più nulla da fare. Intanto, Acacias 38 sarà in fermento a causa di una scioccante notizia uscita sui giornali: Armando si è sposato con un'altra.

Anticipazioni iberiche Una vita: Lolita non sembrerà rispondere alle cure sperimentali

Dopo aver saputo dell’esistenza di una cura sperimentale che potrebbe salvarle la vita, Lolita accetterà di sottoporsi alla terapia e di fare da cavia.

La moglie di Antonito assumerà la medicina sperimentale, ma le cure non sembreranno sortire gli effetti sperati. Disperato per le condizioni sempre più critiche, il giovane Palacios avrà il cuore a pezzi e sarà convinto che sua moglie sia ormai morta. Poco dopo, però, Lolita si risveglierà nella sua stanza d'ospedale.

Bellita si sentirà molto a disagio per via dell’annuncio dell’imminente uscita del suo nuovo album. L’artista sarà preoccupata in quanto temerà di non riuscire a realizzare delle canzoni in linea con la sua carriera. Le cose peggioreranno quando Bellita riceverà gli spartiti dal compositore Benavides e non ne sarà affatto convinta. Disperata, la donna chiederà a José di annullare il contratto per il nuovo album.

José troverà una soluzione al problema di Bellita

Le anticipazioni spagnole di Una Vita rivelano che dopo l'addio di Cesareo e Arantxa, la vita dei cittadini di Acacias proseguirà. José riuscirà a cavarsi d'impaccio e troverà un’efficiente soluzione ai problemi di Bellita: una compilation. L’artista avrà di che gioire dato che un editore si offrirà di scrivere la biografia della donna, da far uscire assieme all’album.

Questa vicenda costituirà motivo di grande orgoglio per Bellita, la quale non esiterà a vantarsene con i vicini del quartiere.

Genoveva sarà molto preoccupata in quanto non riceverà più alcuna segnalazione su Felipe dalle sue spie e quindi temerà il peggio. Aurelio si renderà conto che la donna è ancora presa dall’avvocato Alvarez-Hermoso.

Spoiler Una vita: Susana scoprirà che Armando ha un'altra donna

Dopo un po’ di tempo, finalmente Genoveva riceverà delle notizie dalla sua spia e gli chiederà di tenere d’occhio Felipe e Tano, perché presto o tardi metterà in atto la sua vendetta. Intanto la dark lady di Acacias 38 continuerà a farsi vedere in giro con Natalia.

Susana apprenderà che Armando non si trova all'albergo di Parigi così come aveva lasciato intendere nella sua ultima missiva. Questa faccenda finirà per accrescere le preoccupazioni della donna la quale si domanderà se sia accaduto qualcosa di brutto all'uomo per via della guerra. Successivamente si verrà a sapere, direttamente dai giornali, che Armando ha sposato un’altra donna.