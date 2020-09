Nei prossimi episodi della soap opera Una vita in onda su Canale 5 tra qualche settimana, si assisterà alla riconciliazione di due storici personaggi. Si tratta di Rosina Rubio (Sandra Marchena) e Liberto Seler (Jorge Pobes) che torneranno ad essere una coppia, dopo essere entrati in crisi a causa di Genoveva Salmeron (Clara Garrido) e Alfredo Bryce (Eleazar Ortiz).

I due coniugi quando capiranno di non potersi separare nel fiume in cui hanno vissuto dei momenti indimenticabili, faranno ritorno nel quartiere insieme.

Una vita, spoiler: Susana e Casilda preoccupate per Liberto

Gli spoiler delle puntate che i telespettatori italiani seguiranno prossimamente, svelano che Felipe riuscirà a far tornare in libertà Liberto.

Quest’ultimo per merito dell’avvocato dimostrerà al giudice di essere innocente, ovvero di non aver abusato di Genoveva come ha sostenuto Alfredo. Seler nonostante uscirà dal carcere, Rosina non sarà disposta a perdonarlo per nessuna ragione. La ricca borghese infatti ancora parecchio delusa dal marito, gli dirà di aver deciso di trasferirsi in Portogallo per raggiungere la figlia Leonor, il genero Inigo, e le sue tre nipotine.

Rubio non cambierà idea nemmeno quando Liberto organizzerà un piano per convincerla a salvare il loro matrimonio, infatti sarà sempre più decisa ad andarsene via da Acacias 38. Seler oltre a cadere nella disperazione totale al pensiero di perdere per sempre la sua dolce metà, comincerà a sfogare i propri dispiaceri con l’alcool.

L’atteggiamento di Liberto desterà parecchia preoccupazione a sua zia Susana, e alla domestica Casilda.

La morte di Alfredo, Rosina e il marito annunciano il loro ritorno di fiamma

A seguito del decesso di Alfredo che morirà per mano di uno scagnozzo ingaggiato da Genoveva, il marito di Rosina farà dei salti di gioia per essersi sbarazzato di colui che l’ha denunciato.

Inoltre Seler non farà altro che pensare alla propria amata, soprattutto nell’istante in cui si recherà nei pressi del lago in cui 13 anni fa diedero inizio alla loro storia d’amore.

Ed ecco che non si farà attendere un colpo di scena: i due coniugi si incontreranno nello stesso posto e faranno pace dandosi un bacio passionale.

A questo punto si scoprirà che Rubio prima di partire trascorrerà diversi giorni in un hotel situato fuori città per chiarirsi le idee, e si renderà conto di dover dare una possibilità al consorte. Rosina e Liberto dopo essersi riconciliati torneranno mano nella mano nel quartiere iberico, e annunceranno a tutti i cittadini del loro ritorno di fiamma. La madre di Leonor e Seler oltre a rendere felici i paesani, rassicureranno Susana: quest’ultima credeva che suo nipote avesse fatto perdere le sue tracce con delle cattive intenzioni.