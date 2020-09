Le vicende della soap opera Il Paradiso delle signore torneranno ad appassionare il pubblico di Rai 1 con gli ultimi episodi della quarta stagione. Le anticipazioni di ciò che succederà da lunedì 7 a venerdì 11 settembre, raccontano che il banchiere Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) sarà sempre più preoccupato per Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina), ancora in luna di miele negli Stati Uniti.

Inoltre ci sarà il ritrovamento di una neonata davanti al magazzino più lussuoso del capoluogo lombardo da parte di Marta Guarnieri.

Il Paradiso delle signore, trame fino all’11 settembre: Luciano consiglia a Federico di perdonare Roberta

Nelle puntate che i telespettatori vedranno dal 7 all’11 settembre Agnese sarà assalita dai sensi di colpa per aver fatto sparire il biglietto d’amore che Salvatore aveva scritto a Gabriella. La signora Amato sapendo di aver commesso un grosso errore poiché suo figlio avrebbe potuto dichiarare i propri sentimenti alla giovane stilista, si farà consolare da Rosalia. Intanto Ludovica apprenderà che Riccardo ha intenzione di aiutare Angela a ricongiungersi con il figlio Matteo: a gran sorpresa la ricca ereditiera fingerà di sostenere il suo promesso sposo. Nel contempo in occasione del primo maggio al paradiso verrà preparato un evento benefico.

Grazie a Vittorio tra Agnese e Gabriella non ci sarà più tensione. Armando invece organizzerà una cena nella sua abitazione con l’obiettivo di consolare Salvatore. Nel frattempo al circolo Deflina Bergamini regalerà il suo anello al figlio Cosimo per permettergli di chiedere la mano di Gabriella. Sia quest’ultima, Angela e Roberta pur essendo preoccupate si prepareranno per recarsi al lavoro.

Successivamente Luciano non saprà che in realtà non è stata Clelia a pagare l’intervento di Federico: la capo commessa intanto non sarà serena per la menzogna detta al ragioniere. Umberto condividerà con Marta e Vittorio il suo turbamento per Adelaide, invece Laura darà a Salvatore un’idea per sfruttare il passaggio del corteo.

Intanto Luciano consiglierà a Federico di perdonare Roberta, con la convinzione che la ragazza tenga molto a suo figlio. L’ex soldato non seguirà il consiglio del padre, mentre Marcello approfitterà della situazione per riavvicinarsi alla venere.

Riccardo vuole aiutare Angela, Armando e Don Saverio si scontrano

Nel contempo Pellegrino vivrà un momento complicato, ma per fortuna a incoraggiarla ci penseranno le sue amiche. A questo punto Federico rientrerà dalla Svizzera, e farà commuovere i suoi genitori quando lo vedranno camminare con le sue gambe. La vendita di beneficenza al paradiso per il 1° maggio verrà organizzata con l’aiuto di Don Saverio, e Armando deciderà di partecipare soltanto al corteo per le strade di Milano.

A Villa Guarnieri arriverà un telegramma da parte di Adelaide, e Umberto crederà che non sia sua cognata la mittente. Dopo aver riflettuto a lungo, Federico deciderà di dare una possibilità a Roberta: sfortunatamente il fratello di Nicoletta sorprenderà la sua ex in compagnia di Marcello.

Intanto Pellegrino non vorrà chiedere scusa al giovane Cattaneo, anche se manifesterà il suo dispiacere per quanto accaduto tra loro. Riccardo inviterà il padre adottivo di Matteo di assumere Angela al suo servizio come domestica, per consentire alla fanciulla di stare accanto al proprio figlio: purtroppo il giovane Guarnieri riceverà un netto rifiuto. Per colpa di un guasto alle tubature della piazza l'evento del primo maggio si terrà davanti al grande magazzino milanese invece del sagrato, mentre Armando e Don Saverio continueranno a scontrarsi.

Luciano deluso da Clelia, Cosimo chiede la mano di Gabriella

Agnese grazie alla proposta di Laura preparerà dei cestini da vendere in caffetteria, e per accogliere i lavoratori che prenderanno parte al corteo. Luciano verrà a conoscenza dell’inganno di Clelia e Silvia sull'intervento di Federico. Sarà la capo commessa ad ammettere al ragioniere la verità, e a dirgli di sapere che questo segreto avrà delle conseguenze. Cattaneo infatti, farà fatica a nascondere la sua delusione nei confronti della donna di cui si è sempre fidato.

Marcello dichiarerà nuovamente il suo amore a Roberta, che questa volta deciderà di mettere un freno. Quest’ultima sarà confusa visto che dirà a Federico di aver bisogno di tempo per fare chiarezza sui suoi sentimenti, quando le farà presente di voler tornare con lei.

Nel frattempo davanti al paradiso verranno distribuiti gli abiti, invece Armando e Don Saverio si sfideranno in bicicletta. In seguito Vittorio chiederà a Salvatore di prendere il fischietto nel suo ufficio, proprio quando Cosimo farà una proposta di nozze a Gabriella. Infine Marta dopo aver confessato a Ludovica di non poter avere figli, troverà una neonata abbandonata all'ingresso del grande magazzino.