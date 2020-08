Dopo il grande successo riscosso in Turchia, la Serie TV DayDreamer - le ali del sogno continua a fare compagnia ai telespettatori italiani. Nel corso delle puntate in programmazione su Canale 5 tra qualche settimana, farà il suo ingresso nelle trame Yigit (Utku Ates). Quest’ultimo, dopo aver investito Sanem Aydin (Demet Özdemir), riuscirà a convincerla a collaborare con lui presso la sua casa editrice.

Il nuovo personaggio, con il passare dei giorni, si scoprirà essere il fratello di Polen (Kimya Gocke Aytac), e scatenerà la gelosia di Can Divit (Can Yaman) quando consentirà all’aspirante scrittrice di realizzare il suo sogno, ovvero quello di pubblicare il suo primo libro.

DayDreamer, anticipazioni turche: la sorella di Leyla viene investita da Yigit

Nei prossimi episodi dello sceneggiato, i fan italiani faranno la conoscenza di un nuovo protagonista. Si tratta di Ygit, che entrerà in scena quando Can metterà fine alla sua storia d’amore con Sanem per aver fatto avere il suo profumo ad Enzo Fabbri. L’aspirante scrittrice, nell’istante in cui il fotografo la paragonerà a tutte le altre donne, non ci penserà due volte a licenziarsi dalla Fikri Harika. Dopo aver dato le dimissioni alla nota agenzia, la fanciulla verrà investita da Ygit. Quest’ultimo sin dal primo istante manifesterà il suo dispiacere per aver ferito Sanem, che dopo essere stata visitata dai medici instaurerà subito un legame d’amicizia con lo sconosciuto.

In particolare, non appena verrà dimessa dall’ospedale, la sorella di Leyla perdonerà immediatamente Ygit e, anche se Can le farà capire di essere geloso, prenderà in considerazione la proposta del nuovo arrivato. Nello specifico, il new entry chiederà a Sanem di lavorare per la sua casa editrice, che inaugurerà a breve.

Can vuole impedire a Sanem di lavorare con il fratello della sua ex, Huma e Polen alleate

A questo punto, Ygit prenderà in affitto il locale sottostante all’azienda dei Divit per poter avviare la sua attività. Durante una pausa di lavoro, in cui si troverà con la secondogenita degli Aydin e Can, Ygit verrà rimproverato da Polen per non averla messa al corrente del suo ritorno ad Istanbul.

Il fotografo e Sanem, quindi, non faranno fatica a capire che l’uomo che hanno conosciuto di recente, in realtà, è il fratello di Polen. Inoltre, emergerà che il figlio maggiore di Aziz non ha mai avuto l’occasione di presentarsi con Ygit quando stava con la sua ex fidanzata, per il fatto che quest'ultimo viveva in Canada. Si scoprirà anche che il fratello di Polen non ha mai saputo che al comando della Fikri Harika ci fosse Can, poiché gli era stato soltanto raccontato che era un fotografo famoso. Ygit riuscirà quindi ad assumere Sanem come capo-editor, e le prometterà di farle pubblicare il suo primo romanzo entro pochi mesi.

In seguito, non passerà inosservato l’atteggiamento di Can che, deciso ad impedire alla sua amata di passare tanto tempo in compagnia del suo ex cognato, ricorderà alla fanciulla che pur essendosi licenziata dovrà ancora lavorare per lui per altri quindici giorni per via del contratto.

Nel contempo, il fotografo dovrà fare i conti con Polen e la madre Huma, che si alleeranno per far cacciare Sanem dalla Fikri Harika in modo definitivo.