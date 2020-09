Non è passato neppure un mese da quando un'amata coppia di Uomini e donne ha usato i social network per comunicare ai fan di essere "scoppiata". Probabilmente dopo aver atteso un invito da parte della redazione del dating-show che non è mai arrivato, Veronica Ursida e Giovanni Longobardi hanno deciso di raccontare ai loro tanti fan come stanno realmente le cose. Se la dama vorrebbe dare un'altra possibilità a questo rapporto d'amore, il napoletano per ora resta fermo sulla sua posizione.

Riavvicinamento tra due ex di Uomini e Donne

Era fine agosto quando Veronica Ursida usava Instagram per informare i suoi follower dell'improvvisa rottura con Giovanni Longobardi.

La romana si prese tutte le colpe per la fine della relazione col cavaliere, ma senza mai scendere nei particolari di quello che è successo tra loro durante una vacanza.

Chi si aspettava che i due fossero invitati ad almeno una delle nuove puntate di Uomini e Donne, sarà rimasto deluso nell'apprendere che questo non è successo fino ora (sono state registrati quattro appuntamenti nelle ultime due settimane).

Per aggiornare i fan sulla sua chiacchierata vita amorosa, la dama ha deciso di fare una diretta su IG e ha chiesto all'ex fidanzato di partecipare: dopo un'iniziale titubanza, lui ha accettato di chiacchierare con la donna soltanto virtualmente.

Nessun invito a Uomini e Donne per Veronica e Giovanni

All'inizio della diretta condivisa che hanno fatto su Instagram qualche giorno fa, Veronica e Giovanni hanno lasciato intendere che se non sono tornati a Uomini e Donne per parlare della fine del loro amore, non è per una loro volontà.

La redazione del dating-show, dunque, non avrebbe inviato nessun invito ufficiale all'ex coppia per prendere parte ad almeno una delle nuove puntate della stagione 2020/2021, a differenza di quello che è successo con Enzo Capo e Pamela Barretta.

Ursida, comunque, ha confermato di provare ancora un forte sentimento per il napoletano e, se dipendesse solo da lei, starebbero di nuovo insieme.

Longobardi, invece, per ora non cede al corteggiamento della ex ma riconosce tutte le sue qualità e la elogia come una bella persona.

Sembrano lontani, dunque, i tempi in cui il cavaliere prendeva le distanze dalla romana con alcuni forti messaggi social come questo: "Ti ho dato mille possibilità e ne hai sprecate duemila.

Ho dato tanto ed ho ricevuto solo briciole. È finita".

La nuova stagione di Uomini e Donne senza volti storici

Veronica Ursida e Giovanni Longobardi non sono gli unici ex protagonisti a non figurare nel cast della nuova stagione di Uomini e Donne.

A non comparire nel parterre femminile del Trono Over, ad esempio, è anche Barbara De Santi: la dama non ha preso parte a nessuna delle prime quattro registrazioni avvenute agli studi Elios pare per nuovi progetti professionali. Pamela Perricciolo, infatti, ha informato i curiosi del fatto che la maestra sarebbe a capo di una delle sedi dell'agenzia di spettacolo che lei gestisce, quindi sarebbe impossibilitata a tornare in televisione per cercare l'amore.

Anche Ida Platano e Riccardo Guarnieri non sono stati ospitati nel dating-show dopo la pausa estiva, sebbene i fan li reclamino a gran voce per sapere perché il loro amore è finito: lui sembra essere sparito dai social network, lei si limita a fare sponsorizzazioni e a mostrare il figlio Samuele.

L'unica presenza imprescindibile nel cast del programma di Maria De Filippi, è quella di Gemma Galgani: la torinese è rientrata dalle vacanze con un volto nuovo (ha fatto un lifting a luglio) e con la consapevolezza di non voler più portare avanti la frequentazione col 26enne Nicola Vivarelli.