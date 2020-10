Svelati i nuovi palinsesti Rai e Mediaset per il mese di dicembre 2020. Le anticipazioni diffuse in queste ore da Publitalia 80 (per il Biscione) e da Rai Pubblicità (per la tv di Stato) rivelano che sarà un mese dove a tenere banco saranno i film classici Disney ma anche i concerti classici del periodo natalizio e nuove fiction. Tra queste vi segnaliamo Vite in fuga su Rai 1 con protagonista Anna Valle e Fratelli Caputo che sarà trasmessa su Canale 5. Confermati anche i consueti concerti di fine anno.

I palinsesti Rai di dicembre 2020: tornano i film Disney nel periodo natalizio

Nel dettaglio, partendo dalle novità del palinsesto di Rai 1 del mese di dicembre va segnalata la messa in onda della fiction Vite In fuga, un nuovo family thriller con Anna Valle e Claudio Gioè che vedrà coinvolta un'intera famiglia all'interno di una trama che si preannuncia molto complicata e ricca di colpi di scena.

E poi ancora sempre sulla rete ammiraglia Rai ci sarà spazio, per tutto il mese di dicembre, per i classici dell'animazione Disney. Un po' come è già successo gli anni precedenti, la Rai dedicherà alcune prime serate ai lungometraggi d'animazione della Walt Disney ,anche se al momento nei palinsesti non sono stati svelati ancora i titoli ufficiali che vedremo in onda.

Alberto Angela su Rai 1, confermato il concerto di fine anno

E poi ancora tornerà l'appuntamento con Alberto Angela che condurrà lo speciale Stanotte a... dedicato alla figura di Caravaggio e successivamente sarà la volta di un ciclo di appuntamenti con la trasmissione Meraviglie in programma al mercoledì sera.

Il 17 dicembre, invece, sarà la volta della serata finale di Sanremo Giovani condotto da Amadeus dove verranno svelati i nomi dei concorrenti della prossima edizione della kermesse musicale in programma a marzo su Rai 1.

Confermato anche l'appuntamento con L'anno che verrà, il classico concerto di fine anno che accompagnerà gli spettatori verso il 2021. Le anticipazioni dei palinsesti Rai di dicembre rivelano che sabato 5 ci sarà la serata speciale dedicata allo Zecchino d'Oro mentre il 12 dicembre ci sarà il Telethon Show e il 19 dicembre uno speciale dei Soliti Ignoti dedicato sempre a Telethon.

Dicembre 2020, palinsesti Mediaset: su Canale 5 i concerti di Natale e Capodanno

Per quanto riguarda, invece, le novità di dicembre dei palinsesti Mediaset le anticipazioni rivelano che su Canale 5 ci sarà spazio per la messa in onda di Fratelli Caputo, una nuova fiction con protagonisti Cesare Bocci e Nino Frassica.

Le serate del 24 e 31 dicembre, invece, saranno dedicate rispettivamente ai concerti di Natale e Capodanno.

Il venerdì, invece, sarà trasmessa la serie tv Il silenzio dell'acqua 2 con Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti mentre il mercoledì sera tornerà l'appuntamento con Viaggio nella grande bellezza. Al lunedì sera proseguirà l'appuntamento con il Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini che dovrebbe proseguire fino ai primi di febbraio del nuovo anno.

Confermate Le Iene e i talk show di Rete 4 per il mese di dicembre

Su Italia 1, invece, proseguiranno gli appuntamenti con Le Iene Show e Freedom ed è confermato l'appuntamento con il film Una poltrona per due. Nelle restanti serate del palinsesto ci sarà spazio per diversi film.

Su Rete 4, invece, proseguiranno tutti gli appuntamenti con i talk show politici della rete tra cui: Quarta Repubblica, Fuori dal coro, Diritto e Rovescio e Stasera Italia. Per Quarto Grado, invece, la messa in onda proseguirà fino all'11 dicembre poi ci sarà una pausa natalizia e la trasmissione condotta da Gianluigi Nuzzi tornerà in onda dall'8 gennaio.